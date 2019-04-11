استمرار التحقيقات مع شبكة تجسس أجنبية ضبطتها الاستخبارات الباكستانية

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يواصل رجال مكتب التحقيقات الوطنى الباكستانى استجوابهم لأعضاء خلية تجسس أجنبية تم ضبطها الشهر الماضى والتي تضم 5 أعضاء على الاقل.

وكشفت صحيفة (نيوز انترناشيونال)، أكبر الصحف الباكستانية الناطقة بالإنجليزية ومقربة من دوائر الأمن وصناعة القرار، أن المقبوض عليهم سقطوا فى أيدى رجال الاستخبارات العامة الباكستانية (آى اس آى) برغم أن من بين المقبوض عليهم مسئول سابق بالاستخبارات الباكستانية كان يعمل فى السابق فى عاصمة أوروبية بغطاء دبلوماسي وقاموا بتجاوز حدود التعامل المقررة لهم مع الجهات الأجنبية.

وبرغم أن الصحيفة الباكستانية لم تسم الدولة التي جندت أعضاء شبكة التجسس التى تم الايقاع بها مكتفية بالإشارة إلى أنها "دولة كبرى ذات نفوذ" فقد أكدت الصحيفة أن كافة أعضاء الشبكة التجسسية قد تم ضبطهم ولم ينجوا منهم أحد وأن جميعهم الان قيد التحقيق الأمني وفق القوانين الباكستانية بفضل يقظة وانتباه ومتابعة رجال مكافحة التجسس الباكستانيين.