video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 11 أبريل 2019 03:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

إنشاء مدرسة الإنتاج الحربى للتكنولوجيا التطبيقية وفتح باب التقدم فى يوليو

الخميس، 11 أبريل 2019 03:26 م
إنشاء مدرسة الإنتاج الحربى للتكنولوجيا التطبيقية وفتح باب التقدم فى يوليو الدكتور محمد العصار - وزير الإنتاج الحربى
كتب زكى القاضى
إضافة تعليق

فى إطار سعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير التعليم الفنى بمصر ورفع كفاءة وجودة العملية التعليمية بالمدارس الفنية، تعلن وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفني، والإنتاج الحربي عن إنشاء مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة السلام، وسيتم فتح باب التقديم لطلاب الصف الثالث الإعدادي للالتحاق بالمدرسة للعام الدراسي 2019/2020، بالأول من يوليو 2019 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تخصصات تكنولوجيا الميكانيكا، وتكنولوجيا الكهرباء والإلكترونيات.

 

وصرحت حبيبة عز مستشارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومنسق مشروع إصلاح التعليم، أن مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة السلام، هي نتاج التعاون بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم والفني، والإنتاج الحربى لإنشاء أول بمصر تتبع نظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية المطبقة للمعاير الدولية.

 

وأكملت عز، ان مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعمل على ربط المنظومة التعليمية مع الصناعة في جانب التدريب العملي والتوظيف؛ من خلال شراكات تبرمها وزارة التربية و التعليم والتعليم الفني مع الشركاء الصناعيون وهيئات اعتماد دولية، وأضافت ان مدارس التكنولوجيا التطبيقية تطبق نظام الجدارات في المناهج الدراسية المقررة بها، ذلك بالاضافة إلى اتباعها نظام تقييم جديد يولي اهتماما كبيرا بالمعلم والطالب على حدًا سواء؛ لضمان جودة العملية التعليمية ولتهيئة طلاب التعليم الفني بشكل كامل لمواكب إحتياجات سوق العمل المحلي والقومي والأقليمي والدولي.

 

ومن جانبه أعرب المهندس ياسر سعودى،  رئيس قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي أن مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة السلام حاصلة على الإعتماد دولياً من مؤسسة بيرسون البريطانية إلى جانب إعتمادها من وزارة التربية والتعليم  لافتا إلي أنها تمنح الطالب شهادة دبلوم فى التكنولوجيا من وزارة التربية والتعليم وشهادة (BTEC Level 2 & 3) المعتمدة دوليا،وشهادة دبلوم عالى فى التكنولوجيا من وزارة التعليم العالى وشهادة (BTEC Level 5) المعتمدة دولياً إلى جانب منح الطلاب العديد من المميزات كالبيئة التعليمية المميزة، والتدريب الفني،وتنمية العديد من المهارات التى تمكنهم من المنافسة الدولية والتدريب الصيفى بمصانع وشركات الإنتاج الحربي.

 

والجدير بالذكر، انه جارى الآن التعاون ما بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والإنتاج الحربي، للإعلان عن إطلاق مدرسة جديدة  تابعة لنظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية بتخصصات متنوعة  بمدينة حلوان، وسيتم الإعلان عن تفاصيل تلك المدرسة وكيفية الالتحاق بها قريبًا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الإنتاج الحربى يحتفل بالأمهات المثاليات ويوقع بروتوكول تعاون مع المجلس القومى للمرأة

الجيزة توقع بروتوكولاً مع الإنتاج الحربى لتطوير نفق مشاة ميدان الجيزة

الانتاج الحربى

العصار

مدرسة تكنولوجية

التعليم الفنى




لا تفوتك
سكاى نيوز: البشير تحت الإقامة الجبرية

سكاى نيوز: البشير تحت الإقامة الجبرية

الإفتاء توضح معنى رفع الأعمال بشهر شعبان فى يومى الاثنين والخميس

الإفتاء توضح معنى رفع الأعمال بشهر شعبان فى يومى الاثنين والخميس

من هنا يُولد التطرف.. الزوايا طريق الجماعات الإرهابية لغسيل عقول الشباب.. الإخوان تستغلها لنشر أفكارها.. والأوقاف تشدد على غلق غير المطابقة.. وخبراء: مسئولة عن تخريج الإرهابيين

من هنا يُولد التطرف.. الزوايا طريق الجماعات الإرهابية لغسيل عقول الشباب.. الإخوان تستغلها لنشر أفكارها.. والأوقاف تشدد على غلق غير المطابقة.. وخبراء: مسئولة عن تخريج الإرهابيين

ترامب يهدم مخططات الإخوان.. الرئيس الأمريكى يصف إنجازات السيسى بالعظيمة.. وسياسيون: الولايات المتحدة تفهم التحولات السياسية بمصر وتدعمها.. ويؤكدون: تصريحاته بالقمة أبلغ رد على ما تروجه الجماعة الإرهابية

ترامب يهدم مخططات الإخوان.. الرئيس الأمريكى يصف إنجازات السيسى بالعظيمة.. وسياسيون: الولايات المتحدة تفهم التحولات السياسية بمصر وتدعمها.. ويؤكدون: تصريحاته بالقمة أبلغ رد على ما تروجه الجماعة الإرهابية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح استهداف نظام تميم الأندية الأوروبية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح استهداف نظام تميم الأندية الأوروبية

قصة صور .." النقاز و معلول" صداقة تونسية على الأراضى المصرية

قصة صور .." النقاز و معلول" صداقة تونسية على الأراضى المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة