إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم سيارتى ميكروباص بالغربية

الغربية – مصطفى عادل

أصيب 10 أشخاص بإصابات متوسطة فى حادث تصادم سيارتى ميكروباص على طريق البحر، بنطاق قرية محلة روح التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف لمستشفى المجمع الطبى بطنطا.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد مازن الرشيدى مأمور مركز طنطا، بوقوع حادث تصادم سيارتى ميكروباص على طريق البحر بقرية محلة روح دائرة المركز.

انتقلت سيارات الإسعاف وشرطة النجدة لمكان البلاغ، وتم نقل 10 مصابين بإصابات متوسطة، لمستشفى المجمع الطبى لتلقى العلاج.