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إزالة 15 حالة تعدى وتوزيع 7 آلاف طن أسمدة وندوات إرشادية بكفر الشيخ

الخميس، 11 أبريل 2019 08:35 م
إزالة 15 حالة تعدى وتوزيع 7 آلاف طن أسمدة وندوات إرشادية بكفر الشيخ المهندس محمد عبدالله وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال المهندس محمد عبدالله،وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إن حملات مديرية الزراعة تمكنت من إزالة 15حالة تعدى على الأراضى الزراعية، ووزعت الجمعيات الزراعية 7 آلاف طن من الأسمدة "4ألاف طن نترات،و3ألاف طن يوريا ".

وأضاف عبد الله ،كما عقدت المديرية عدة ندوات إرشادية عن ترشيد استخدام مياه الرى بمراكز بلطيم والرياض والحامول، وندوات إرشادية محصول البنجر بمركز الرياض،وعن معاملات ما بعد الحصاد فى البصل بمركز سيدى سالم، وعقد ندوتين ارشاديتين بالتعاون مع معهد بحوث الإرشاد بالمركز الإرشادى بالطايفة والمركز الإرشادى بأريمون، وندوتين إرشاديتين بالتعاون مع معهد بحوث الإرشاد بالمركز الإرشادى بشنه والمركز الإرشادى بالخادمية، كما عقدت ندوة عن الحد من التغيرات المناخية بالتعاون مع المعمل المركزى للمناخ ،وعُقد يوم تدريبى لمرشدى الأرز بقاعة التدريب بالمديرية،ويومحصاد لمحصول الكتان بمركز دسوق.

وأكد وكيل وزارة الزراعة، تم حصاد "تقليع"59 ألف فدان بنجر،وتم حصاد  المحاصيل الشتوية "قمح 438 فدان ، كتان 321 فدان ، فول 100 فدان "،وتم اخلاء 33 ألف  فدان وحرث وتخطيط أكثر من 31 الف فدان وزراعة 1406 فدان للقطن هذا العام على جميع قطاعات الزراعة بالمحافظة ،وتم توريد 9  ألاف اردب بذرة قطن وتم توزيع 5 الاف أردب


وقال عبدالله ،تم  زراعة 355 فدان ألأرز بدار ، وشتل 741 فدان ،وتم توريد 800 طن تقاوى أرز هذا العام على جميع قطاعات الزراعة بالمحافظة ، والف طن تقاوى ذرة،وتم تطهير 38 كيلو مراوى ،و41 كيلو مصارف.

 

 

 


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