إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بمركزى كوم أمبو وإدفو بأسوان قبل 30 يونيه

أسوان ندى سليم

أكد المهندس رفعت إسماعيل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة أسوان، أن الشركة تسعى للانتهاء من خطة إحلال وتجديد خطوط المياه قبل 30 يونيو المقبل، موضحا أن الخطة تشمل تطوير العديد من الروافع وإحلال عدد من خطوط المياه المتهالكة في نطاق مدينة أسوان فقط، فضلا عن تغيير المحابس بكافة الخطوط لخفض معدلات قطع المياه على المواطنين.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، في تصريحات خاصة لـ اليوم السابع، أن مدينة إدفو ومدينة كوم أمبو تعاني من عجز مائي، فضلا عن أزمة كبرى في خطوط الصرف الصحي، وهذا يستلزم خطة عاجلة من الهيئة القومية لمياه الشرب تستهدف إقامة توسعات بالمحطات القائمة فضلا عن إنشاء محطات جديدة تسد أزمة عجز المياه بقرى مركزي إدفو وكوم امبو.