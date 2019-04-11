إحلال وتجديد خطوط مياه "الإسبستوس" فى 5 أحياء بالخارجة بـ1.5 مليون جنيه

كتب فريق المحافظات

اعلن المهندس احمد حسين وكيل وزارة الإسكان بالوادي الجديد أن المديرية بالتعاون مع إدارة الأشغال العامة تبدأ خلال الأيام القليلة القادمة في مشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب الأسبستوس واستبدالها بأخري آمنة بعدد من أحياء مركز الخارجة، وذلك بناء علي توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم، حفاظًا على صحة المواطنين، وذلك بتكلفة تقدر بـ1.5 مليون جنيه.

وأكد حسين أن خطة الإحلال تشمل مناطق المجمع الإسلامي والمحابس والبساتين والسبط البحرى والشرقي بأطوال إجمالية تبلغ 3200 مترطولى، وذلك في اطار تنفيذ خطة احلال كافة خطوط وشبكات المياه القديمة علي مستوي مراكز المحافظة.