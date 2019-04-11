video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 11 أبريل 2019 04:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أول صور لجوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس فى قبضة الشرطة البريطانية

الخميس، 11 أبريل 2019 04:03 م
أول صور لجوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس فى قبضة الشرطة البريطانية جوليان أسانج
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
إضافة تعليق

نشرت وكالة الأنباء رويترز أول صور، لرئيس موقع ويكليكس جوليان أسانج وهو فى قبضة الشرطة البريطانية بعد القبص عليه.

وأعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الخميس اعتقال رئيس موقع ويكليكس جوليان أسانج لترحيله إلى الولايات المتحدة، وألقت الشرطة البريطانية القبض على جوليان أسانج اليوم بعدما تم استدعائها إلى سفارة الإكوادور التي يتحصن بها منذ عام 2012.

وقالت الشرطة: "ألقى ضباط من شرطة العاصمة القبض على جوليان أسانج (47 عاما) اليوم الخميس 11 أبريل فى سفارة الإكوادور"، حيث قال موقع ويكيليكس، إنه تم التجسس على جوليان أسانج فى مقر إقامته لدى سفارة الإكوادور بلندن.

وذكرت الشرطة أنها ألقت القبض على أسانج "بعدما استدعاها السفير إلى السفارة فى أعقاب سحب حكومة الإكوادور حق اللجوء" الذى منحته لأسانج.

جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس (1)
جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس 

 

جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس (2)
جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس 

 

جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس (3)
جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس 

 

جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس (4)
جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس 

 

جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس (5)
جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس 

 

جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس (6)
جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس 

 

جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس (7)
جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس 

 

جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس (8)
جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس 

 

جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس (9)
جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس 

 

جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس (10)
جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمريكا تتهم أسانج مؤسس ويكيليكس بالتآمر

جوليان أسانج.. القصة الكاملة لمؤسس ويكيليكس .. فيديو وصور

10 صور تلخص حياة جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

تفاصيل سقوط جوليان أسانج.. الشرطة البريطانية تعتقل مؤسس ويكيليكس لترحيله للولايات المتحدة.. بوتين يحث لندن على احترام حقوقه..زخاروفا: يد الديمقراطية تخنق الحريات.. ووزير بريطانى لـ"الإكوادور": نشركم على تعاونكم

سنودن عن اعتقال مؤسس ويكيليكس: لحظة مظلمة لحرية الصحافة

وزير بريطانى: مؤسس موقع ويكيليكس سيواجه العدالة بالشكل الأمثل فى لندن

ماريا زاخاروفا تعليقا على اعتقال مؤسس ويكيليكس: يد الديمقراطية تخنق الحرية

الرئيس الروسى يحث بريطانيا على احترام حقوق مؤسس ويكيليكس بعد اعتقاله

ويكيليكس: اعتقال جوليان أسانج مخطط لترحيله إلى الولايات المتحدة

شاهد.. لحظة اعتقال مؤسس موقع ويكيليكس من داخل سفارة الإكوادور فى لندن

اعتقال جوليان اسانج

جوليان اسانج

اخبار جوليان اسانج

ويكليكس

WikiLeaks

تسريبات ويكيليكس




لا تفوتك
سكاى نيوز: البشير تحت الإقامة الجبرية

سكاى نيوز: البشير تحت الإقامة الجبرية

الإفتاء توضح معنى رفع الأعمال بشهر شعبان فى يومى الاثنين والخميس

الإفتاء توضح معنى رفع الأعمال بشهر شعبان فى يومى الاثنين والخميس

من هنا يُولد التطرف.. الزوايا طريق الجماعات الإرهابية لغسيل عقول الشباب.. الإخوان تستغلها لنشر أفكارها.. والأوقاف تشدد على غلق غير المطابقة.. وخبراء: مسئولة عن تخريج الإرهابيين

من هنا يُولد التطرف.. الزوايا طريق الجماعات الإرهابية لغسيل عقول الشباب.. الإخوان تستغلها لنشر أفكارها.. والأوقاف تشدد على غلق غير المطابقة.. وخبراء: مسئولة عن تخريج الإرهابيين

ترامب يهدم مخططات الإخوان.. الرئيس الأمريكى يصف إنجازات السيسى بالعظيمة.. وسياسيون: الولايات المتحدة تفهم التحولات السياسية بمصر وتدعمها.. ويؤكدون: تصريحاته بالقمة أبلغ رد على ما تروجه الجماعة الإرهابية

ترامب يهدم مخططات الإخوان.. الرئيس الأمريكى يصف إنجازات السيسى بالعظيمة.. وسياسيون: الولايات المتحدة تفهم التحولات السياسية بمصر وتدعمها.. ويؤكدون: تصريحاته بالقمة أبلغ رد على ما تروجه الجماعة الإرهابية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح استهداف نظام تميم الأندية الأوروبية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح استهداف نظام تميم الأندية الأوروبية

قصة صور .." النقاز و معلول" صداقة تونسية على الأراضى المصرية

قصة صور .." النقاز و معلول" صداقة تونسية على الأراضى المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة