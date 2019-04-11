أول صور لجوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس فى قبضة الشرطة البريطانية

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

نشرت وكالة الأنباء رويترز أول صور، لرئيس موقع ويكليكس جوليان أسانج وهو فى قبضة الشرطة البريطانية بعد القبص عليه.

وأعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الخميس اعتقال رئيس موقع ويكليكس جوليان أسانج لترحيله إلى الولايات المتحدة، وألقت الشرطة البريطانية القبض على جوليان أسانج اليوم بعدما تم استدعائها إلى سفارة الإكوادور التي يتحصن بها منذ عام 2012.

وقالت الشرطة: "ألقى ضباط من شرطة العاصمة القبض على جوليان أسانج (47 عاما) اليوم الخميس 11 أبريل فى سفارة الإكوادور"، حيث قال موقع ويكيليكس، إنه تم التجسس على جوليان أسانج فى مقر إقامته لدى سفارة الإكوادور بلندن.

وذكرت الشرطة أنها ألقت القبض على أسانج "بعدما استدعاها السفير إلى السفارة فى أعقاب سحب حكومة الإكوادور حق اللجوء" الذى منحته لأسانج.



جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس



جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس



جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس



جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس



جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس



جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس



جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس



جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس



جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس