أوقاف البحر الأحمر: فحص كتب المتبرعين بالمساجد قبل قبولها

البحر الأحمر - عماد عرفة

قال الشيخ جمال عواد، مدير مديرية الأوقاف بالبحر الأحمر، تم توجيه جميع العاملين بالمساجد بعدم قبول أى كتب متبرع بها للمساجد قبل فحصها من قبل المديرية.

وأضاف مدير مديرية الأوقاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن فى حالة تبرع أحد بكتب للمساجد او للمكتبات التابعة للمديرية يتم فحصها جيدا، وإذا ثبت تكفيرها يتم إعدامها فى الحال.

وأوضح عواد فى حديثه لـ"اليوم السابع" أن منذ فترة قامت المديرية بعملية فحص شامل لجميع الكتب بالمساجد والمكتبات التابعة للمديرية، وجمع الكتب التكفيرية وتم إعدامها.

وأضاف عواد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن هناك تعليمات لجميع العاملين فى المساجد بعدم وضع أى كتب من متبرع داخل المسجد قبل الإخطار بها وفحصها خشية أن تكون تكفيرية، مؤكدا أن البحر الأحمر خالية تماما من الكتب التكفيرية.