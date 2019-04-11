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«كهرباء دبي» تبنى أول محطة افتراضية للطاقة فى المنطقة

الخميس، 11 أبريل 2019 01:32 م
«كهرباء دبي» تبنى أول محطة افتراضية للطاقة فى المنطقة أحد محطات توليد الطاقة الشمسية فى الإمارات ـ أرشيفية
كتبت : رنا امين
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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن شراكتها مع شركة «إنبالا» الكندية لبناء أول محطة افتراضية للطاقة في المنطقة، وهي عبارة عن شبكة ذكية تضم وحدات موزعة صغيرة ومتوسطة الحجم لإنتاج الطاقة تشمل أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية وأنظمة التخزين بالبطاريات والأحمال المرنة بهدف زيادة حجم مصادر الطاقة الموزعة ضمن شبكة الكهرباء وتحقيق الاستفادة القصوى منها، من خلال توفير خدمات الشبكة، بما في ذلك تقليل الأحمال والتحكم في التردد وموازنة الطاقة.
 
وبحسب ما ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية إن المحطة ستعمل وتأتي في إطار التعاون بين مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية وشركة «إنبالا»، بمثابة منصة لتجميع عدد من مصادر الطاقة الموزعة التي تم تحديدها وإدارة المصادر المختلفة كما لو كانت محطة طاقة تقليدية واحدة متصلة بالشبكة، وتعتمد هذه التقنية المتطورة على الذكاء الاصطناعي، بما يسمح بالتكامل بين مصادر الطاقة المختلفة ضمن شبكة الهيئة الذكية.

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