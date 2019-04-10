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27 أبريل .. دورة تدريبية إجبارية لجميع خطباء المكافأة بالأوقاف

الأربعاء، 10 أبريل 2019 07:20 م
27 أبريل .. دورة تدريبية إجبارية لجميع خطباء المكافأة بالأوقاف محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت
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أعلنت وزارة الأوقاف عن دورة تدريبية لجميع خطباء المكافأة على مستوى الجمهورية تشمل جميع خطباء المكافأة باستثناء أعضاء هيئة التدريس الجامعيين ومعاونيهم، وجميع الوعاظ ومدرسي العلوم الشرعية بالأزهر الشريف، وكل من أحيل إلى المعاش من أئمة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف، وكل من اجتاز اختبار التحسين أو استخرج تصريحًا جديدًا على بند التحسين من خطباء المكافأة، وجميع الحاصلين على درجة الدكتوراه أو الماجستير.

وقالت وزارة الأوقاف أنه سيتم نقل كل من يجتاز الدورة بنجاح في الاختبار المقرر بالوزارة على بند التحسين، علمًا بأن هذه الدورة إلزامية، ومن يتغيب عنها دون عذر مقبول يعد معتذرًا عن الخطابة بنظام المكافأة ويلغى تصريحه، وعلى جميع المديريات الإقليمية التنبيه على من يشمله الإعلان وأخذ علمه على موعد الدورة كتابة.

وتعقد الدورة على مستوى الجمهورية بجميع المديريات من يوم السبت الموافق 2019/4/27م وحتى يوم الأربعاء الموافق 2019/5/1م من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الساعة السابعة والنصف مساء بواقع محاضرة لمدة ساعتين من الرابعة حتى السادسة مساءً ومحاضرة لمدة ساعة من السادسة والنصف حتى السابعة والنصف مساء.

 كما اعتمد وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة اليوم الأربعاء 10 / 4 / 2019م أربعة محكمين دوليين من شيوخ المقارئ بوزارة الأوقاف.


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