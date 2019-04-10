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وزير النقل يعيّن عمرو إسماعيل رئيسا للهيئة العامة للموانئ البرية والجافة

الأربعاء، 10 أبريل 2019 04:22 م
وزير النقل يعيّن عمرو إسماعيل رئيسا للهيئة العامة للموانئ البرية والجافة اللواء كامل الوزير وزير النقل
كتب رضا حبيشى
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أصدر وزير النقل المهندس كامل الوزير قراراً بتعيين عمرو إسماعيل رئيسا للهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، خلفا للمحاسب حسنى عبد الله رئيس الهيئة السابق الذى تقدم باستقالته إلى وزير النقل وتم قبولها.

ووجه وزير النقل الشكر إلى المحاسب حسني عبد الله على المجهودات التي قام بها خلال فترة رئاسته للهيئة، مؤكدا أن هناك خطة للوزارة لإنشاء عدد من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية لخدمة المجتمع التجاري والحفاظ على شبكة الطرق، تبدأ بإنشاء الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر في العام المالي 2019/2020، حيث إنه من المستهدف أن يتم نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ عن طريق شبكة السكك الحديدية، لافتا إلى أن هذه الموانئ سيتم إنشاؤها في الوجهين البحري والقبلي وتم اختيار مواقعها وفقًا لأسس علمية.

وأضاف الوزير أنه تم بالفعل اتخاذ الخطوات التنفيذية لإنشاء هذه الموانئ، حيث إن الوحدة المركزية لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية تلقت طلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات لمشروع الميناء الجاف بـ6 أكتوبر من 3 تحالفات، لافتاً إلى أنه من المتوقع تقديم العطاءات الفنية والمالية خلال مايو المقبل، ومن ثم التقييم والترسية والإعلان عن صاحب العطاء الفائز.

وأكد الوزير على الاهتمام بتطوير الموانئ البرية، لتتواكب مع أحدث نظم التكنولوجيا وتحقيق سهولة حركة البضائع والأفراد بغرض المساهمة الفعالة في تحقيق أهداف خطة الدولة للتنمية الشاملة للمجتمع المصرى، موضحا أنه سيتم البدء في تطوير ميناء السلوم البرى في يوليو القادم.


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