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وزير الكهرباء يبحث مع رئيس شركة سيمنس تدشين مزيد من مشروعات التعاون

الأربعاء، 10 أبريل 2019 05:00 م
وزير الكهرباء يبحث مع رئيس شركة سيمنس تدشين مزيد من مشروعات التعاون وزير الكهرباء يلتقى رئيس شركة سيمنس
كتب أحمد جمعة
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على هامش المشاركة في مؤتمر "حوار برلين للتحول في مصادر الطاقة" الذى تستضيفه العاصمة الألمانية برلين، التقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وبحضور د. بدر عبد العاطى سفير مصر فى برلين مع "جو كايزر" رئيس شركة سيمنس الألمانية، حيث أعرب "كايزر" عن فخره واعتزازه بعلاقات التعاون القائمة مع مصر والقيادة المصرية، ولاسيما مشروع إنشاء ثلاث محطات للطاقة في مصر فى وقت قياسى بلغ حوالى 28 شهرا فقط، وأشاد بالتجربة المصرية الرائدة فى تحديث قطاع الكهرباء باعتبارها نموذجاً ملهماً للعديد من دول العالم.

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من جانبه، أكد شاكر على الأهمية التي توليها مصر لتطوير علاقات التعاون مع الشركة الألمانية ولاسيما في ضوء الثقة القوية التي تربط الجانبين وكون "سيمنس" شريك هام لمصر في إطار عملية التحديث والتنمية الجارية في البلاد، ورغبتنا في تدشين مزيد من مشروعات التعاون اتصالاً بقطاع الكهرباء والطاقة والربط الكهربائي بين مصر ودول الجوار وأوروبا.

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 وقد نوه "كايزر" بالفرص غير المحدودة التي تمتلكها مصر في قطاع الطاقة بالنظر إلى دورها وموقعها الاستراتيجي ولاسيما فيما يتعلق بالطاقة المتجددة والنظيفة، مؤكداً حرص شركته على تعزيز التعاون مع مصر مستقبلاً في إطار مشروعات تنموية لنقل التكنولوجيا المتقدمة التي تطورها شركة "سيمنس" وخاصة في توليد الطاقة عن المصادر المتجددة والنظيفة.

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