وزير الكهرباء العراقى: نتطلع للاستفادة من خبرات مصر فى تطوير قطاع الكهرباء

كتب ـ أحمد جمعة

على هامش المشاركة في مؤتمر "حوار برلين للتحول في مصادر الطاقة" الذي تستضيفه العاصمة الألمانية برلين، التقي الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع لؤى الخطيب وزير الكهرباء العراقى بحضور د. "بدر عبد العاطي" سفير مصر في برلين و"ضياء دباس" سفير العراق فى برلين.

وقد بحث الوزيران سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ولاسيما في ظل الزخم المتولد عن الإرادة السياسية المشتركة والزيارة الناجحة لرئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى إلى مصر.

وقد تناول اللقاء الفرص الهائلة للتعاون بين مصر والعراق في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة خاصة الإمكانات المتعلقة بالربط الكهربائي مستقبلاً، حيث أكد الوزير العراقى تطلع بلاده للاستفادة من الخبرة المصرية الرائدة في تحديث وتطوير قطاع الكهرباء والبنية التحتية المرتبطة به، حيث عرض الدكتور محمد شاكر المرقبى التجربة المصري في هذا الصدد، ولاسيما مشروع إنشاء ثلاث محطات للطاقة بقدرة 14.4 جيجاوات بالتعاون مع شركة سيمنس في وقت قياسي لم يتجاوز 28 شهراً، وكذلك المشروعات المتعددة فى قطاع الطاقة المتجددة وفي مقدمتها إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم في "بنبان" بصعيد مصر والتى تبلغ قدرتها 1465 ميجاوات فى موقع واحد، بالإضافة إلى الإنجازات الكبيرة التى تحققت فى مجال تطوير ورفع كفاءة شبكات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية.وقد تم الاتفاق على تكثيف الاتصالات بين وزارتى الكهرباء فى كلا البلدين لبحث فرص التعاون فى كافة المجالات الممكنة وخاصة التدريب وبناء القدرات ونقل الخبرات وأفضل الممارسات فى قطاع الطاقة.