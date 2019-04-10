وزير القوى العاملة يناقش مع القيادات النقابية مشكلات العمال قبل عيدهم

كتب محمود راغب

اجتمع وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأربعاء، بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورؤساء النقابات العامة، بحضور جبالي المراغي رئيس الاتحاد، لمناقشة عددا من الموضوعات التي تخص العمال في الفترة الحالية والمشكلات التي تواجههم ، حتى يتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء في الجلسة التحضيرية التي يتم عقدها قبل الاحتفال بعيد العمال .

واستمع الوزير لمقترحات رؤساء النقابات العامة ، بشأن تطوير الجامعة العمالية وإعادة هيكلتها والآليات التى تسمح بعودتها لمكانتها ، مؤكدين الدور القوي للجامعة العمالية في تخريج كوادر شبابية لديها من المقدرة المعرفية ما يمكنها من دخول سوق العمل والتواكب مع كافة متطلباته ، مشيرين إلي أهمية أن ينعكس هذا التطوير على إيرادات المؤسسة الثقافية العمالية .

كما ناقش الاجتماع القرارات الخاصة بالعلاوات التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وغير الخاضعين ، وطالب رؤساء النقابات بعقد اجتماع مع وزير قطاع الأعمال لبحث آليات التطبيق .

وناقش الاجتماع الأوضاع الخاصة بالاتحادات المحلية وأهمية دورها في خدمة العمال ، والمقترحات الخاصة بالشكاوى المقدمة من الاتحادات المحلية والتي تخص مرتبات العاملين .