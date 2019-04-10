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وزير العدل الأمريكى يقدم تقرير "مولر" كاملا للكونجرس خلال أسبوع

الأربعاء، 10 أبريل 2019 04:30 م
وزير العدل الأمريكى يقدم تقرير "مولر" كاملا للكونجرس خلال أسبوع ترامب ومولر
كتبت ـ إنجى مجدى
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قال وزير العدل الأمريكى، ويليام بار، إنه سيصدر تقرير "روبرت مولر" المحقق الخاص فى قضية التدخل الروسى، المزعوم، فى الانتخابات الأمريكية، "خلال أسبوع" حيث يجرى مواصلة العمل على حجب المعلومات السرية الحساسة.
 
 
 
وتشير صحيفة نيويورك تايمز، إلى أن بار سيمثل أمام الكونجرس لليوم الثانى على التوالى، الأربعاء، مما يمنح المشرعين فرصة أخرى لاستجوابه بشأن تعامله مع تقرير المحقق الخاص. وتقول إن فى شهادته خلال الجلسة الأولى، أمس الثلاثاء، أمام لجنة الاعتمادات بمجلس النواب كشف الوزير الأمريكى عدة تفاصيل جديدة حول التقرير مولر.
 
 
 
وتضيف إن على سبيل المثال، قال بار إنه لا يزال على المسار الصحيح لمنح الكونجرس والشعب الأمريكى نسخة كاملة منقحة من تقرير مولر خلال أسبوع. كما أشار إلى أنه سيحدد أيا من الفئات لا يمكن الكشف عنها، مثل المعلومات التى تخضع لقواعد سرية هيئة المحلفين الكبرى أو تحدد هوية شخص هامشى فى التحقيق.
 
 
 
كما كشف بار عن أن المحقق الخاص لم يساعد فى صياغة أو يراجع الرسائل التى تم تقديمها للكونجرس والتى تلخص الاستنتاجات النهاية للتقرير.
 
 
 
كان الاستنتاج النهائى الذى تم تقديمه للكونجرس فى أربعة ورقات ونشرته وسائل الإعلام الأمريكية خلص إلى أنه لا وجود لدلائل على تورط الرئيس ترامب أوأعضاء حملته أو أيا من دائرته الداخلية فى التآمر مع روسيا بشأن التدخل ف الانتخابات الرئاسية الامريكية 2016.

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روبرت مولر

تقرير مولر

التدخل الروسى

دونالد ترامب

الكونجرس




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