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وزيرة الصحة: فحص 10 ملايين طالب بمبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم

الأربعاء، 10 أبريل 2019 01:54 م
وزيرة الصحة: فحص 10 ملايين طالب بمبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب ــ وليد عبد السلام
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من فحص 10 ملايين و 27 ألف و 170 طالباً وطالبة منذ انطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم" لطلاب المرحلة الابتدائية، و ذلك منذ إطلاق المبادرة يوم 16 فبراير 2019، وحتى مساء أمس الثلاثاء.
 
 
ومن جانبه، قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تم فحص  مليون و628  ألفا و223 طالبا منذ انطلاق المرحلة الثالثة في  الحادي والعشرين من الشهر الماضى وحتى مساء أمس، مشيراً إلى أن أعلى نسبة فحص شهدتها محافظات المرحلة الثالثة كانت الشرقية تليها الدقهلية ثم المنيا، حيث تم فحص  970 ألفا و71 طالبا بالشرقية و258  ألفا و248 طالبا بالدقهلية و197 ألفا 867 طالبا بالمنيا و183 ألفا و463 طالبا بالغربية و18 ألفا و574 طالبا بالوادي الجديد.
 
وأضاف أنه تم الانتهاء من فحص  3 ملايين و278 ألفا و298 طالباً في المرحلة الثانية من المبادرة في 11 محافظة  هي: "القاهرة والسويس والإسماعيلية والمنوفية وكفر الشيخ وبني سويف وسوهاج والأقصر وأسوان والبحر الأحمر وشمال سيناء"،  بينما سجلت المرحلة الأولى من المبادرة فحص 5 ملايين و 120 ألفا و170 طالباً في 11 محافظة و هي : الجيزة والفيوم والبحيرة والإسكندرية وقنا وأسيوط والقليوبية ودمياط وبورسعيد ومطروح وجنوب سيناء".
  
وأكد مجاهد أن أعمال الفحص في المبادرة مستمرة على 3 مراحل، تنتهي بنهاية شهر أبريل الحالى، لافتاً إلى أنه تم توزيع 5200 فرقة طبية مكونة من طبيب وممرض وكيميائي ومدخل بيانات بجميع المحافظات،  مضيفاً أن  كافة الطلاب الذين يتم اكتشاف إصاباتهم بأى من الأمراض التي تضمنتها "المبادرة الرئاسية" يتلقون العلاج اللازم بـ 225 "عيادة تأمين صحي" بالمجان، حيث يشترط إعطاء ولي الأمر موافقة كتابية على فحص نجله أو ابنته فى "الحملة"، وشهادة ميلاد الطالب حتى يجرى الفحص، أو التعهد بإجرائه فى أحد معامل المستشفيات الحكومية، ويمد المدرسة بها.

 


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