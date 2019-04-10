وزراء البنية التحتية لـ11 دولة أفريقية يناقشون مشروعات المبادرة الرئاسية أكتوبر المقبل

كتبت أسماء نصار

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع وزراء البنية التحتية بالقارة الأفريقية القادم بالقاهرة على هامش فعاليات أسبوع القاهرة للمياه 2019 ،والمقرر عقده أكتوبر القادم، ويقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى تحت شعار" الاستجابة لندرة المياه "لافتا إلى أن الاجتماع يضم وزراء كل من مصر والجزائر ونيجيريا والكونغو الديمقراطية ورواندا وكينيا وبنين وكوت ديفوار والسنغال وناميبيا وجنوب أفريقيا، وكذلك الهيئات الاقتصادية الإقليمية والنيباد والبنك الأفريقى للتنمية وغيرهم من شركاء التنمية.



أضاف وزير الرى فى بيان اليوم أن فاعليات الأسبوع تهدف إلى عرض الإبتكارات والأفكار الحديثة والتقنيات فى المجالات المتعلقة بالمياه مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة وتكنولوجيا الحفاظ على المياه، وتهدف أنشطة الأسبوع إلى ترجمة الرؤى والتوصيات التى تم وضعها خلال الأسبوع الماضى إلى إجراءات وخطط تنفيذيه عمليه لتحقيق افضل الممارسات وترشيد استخدام المياه والتأكيد على نقل المعرفة وكيفيه الحصول عليها من خلال دعم نماذج الأعمال الناجحة فى مجال المياه، وتحديد العوائق واحتياجات بناء القدرات .



أوضح وزير الرى أن الفاعليات تسعى إلى المساعدة فى ربط قطاعى الأعمال الحكومى والخاص بالعلوم، والسياسات وآليات صنع القرار الخاصة بمجال المياه والري، بالإضافة إلى انه سوف يكون حافزا للتنافس فيما بين المعنين بقضايا المياه فى مصر والعالم، لإبراز كل ما هو جديد من أفكار ووسائل رفع الوعى بالتحديات المائية وترشيد استخدامات المياه وسبل تنميتها"، كما سيتم عقد الاجتماع الثانى لمنتدى شباب المتخصصين بإفريقيا لمتابعه تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وزيادة عضوية الشباب الأفارقة ليكون لهم دورا فعالا فى التعاطى مع قضايا المياه بالقارة.أضاف فى تصريحات صحفيه أن الاجتماع سوف يتناول استكمال الإجراءات الخاصة بمتابعه مشروعات المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية ال10،وتتعلق بالطرق والسكك الحديدية والموانئ والنقل النهرى وشبكات المعلومات من الألياف الضوئية والطاقة (وكلها تتسم بأنها مشروعات عابره للحدود) من حيث موقفها ،وإجراءات تنفيذها، ومراحلها بدءا من فكره الدراسات الأولية ودراسات الجدوى التفصيلية ومستندات طرح عقود المشروعات وتدبير التمويل ثم البدء فى التنفيذ الفعلي.





أوضح الدكتور محمد عبد العاطى أن المبادرة الرئاسية تم تدشينها فى عام 2011تتضمن 10 مشروعات عملاقة لتنمية البنية التحتية الخاصة بالطرق، والسكك الحديدية والملاحة النهرية، والاتصالات، وخطوط الأنابيب وجميعها تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخفض معدلات الفقر وخلق فرص عمل جديدة وزيادة معدلات التجارة البينية، وزيادة الترابط والتكامل بين جميع دول القارة الأفريقية بما يلبى طموحات شعوبها.





أشار وزير الرى أن مصر تشارك فى أعمال المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية من خلال ريادتها لمشروع إنشاء الممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذى يحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وتشارك فى تنفيذه جميع دول حوض النيل مؤكداً أن الاجتماع سوف يعرض نتائج مع هيئات ومؤسسات التمويل الدولية للمساهمة فى تمويل دراسة الجدوى الاقتصادية والمؤسسية والقانونية للمشروع وحجم مساهمات الدول الأعضاء.







وتابع: أنه من المتوقع أن يشارك أعضاء المجلس العالمى للمياه فى فاعليات أسبوع القاهرة للمياه 2019 لبحث آليات دعم أنشطة الأسبوع والاستفادة من الخبرات الإقليمية العربية والأفريقية لمواجهه التحديات المائية التى تواجههم ،بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من وزراء المياه والبيئة بالدول الأفريقية فى جلسات الأسبوع المتنوعة ، كما يتم بحث إمكانيه عقد اجتماع المكتب التنفيذى لمجلس وزراء المياه الأفارقة على هامش الفاعليات لبحث أوجه الاستفادة من محاور الأسبوع بما يخدم خطوات دول القاره لتحقيقى أهداف التنمية المستدامة







ومن جانبها أشارت الدكتورة إيمان سيد احمد رئيس قطاع التخطيط بالوزارة والمشرف على الإعداد للأسبوع انه تم تحديد محاور الأسبوع وتتمثل فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى ظل ندرة المياه والتعاون فى قطاع المياه، والبحث والابتكار فى مواجهه ندرة المياه، وكذلك محور الحد من أثار التغيرات المناخية واستراتيجيات التكيف واستخدام الموارد المائية غير التقليدية فى ظل ظروف ندرة المياه، وذلك فى الفترة من 20 -24 أكتوبر القادم .







أضافت أن فاعليات الأسبوع تهدف إلى عرض الابتكارات والأفكار الحديثة والتقنيات فى المجالات المتعلقة بالمياه مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة وتكنولوجيا الحفاظ على المياه، وتهدف أنشطة الأسبوع إلى ترجمة الرؤى والتوصيات التى تم وضعها خلال الأسبوع الماضى إلى إجراءات وخطط تنفيذيه عمليه لتحقيق افضل الممارسات وترشيد استخدام المياه والتأكيد على نقل المعرفة وكيفيه الحصول عليها من خلال دعم نماذج الأعمال الناجحة فى مجال المياه، وتحديد العوائق واحتياجات بناء القدرات .







أوضحت أن الفاعليات تسعى إلى المساعدة فى ربط قطاعى الأعمال الحكومى والخاص بالعلوم، والسياسات وآليات صنع القرار الخاصة بمجال المياه والري، بالإضافة إلى انه سوف يكون حافزا للتنافس فيما بين المعنين بقضايا المياه فى مصر والعالم، لإبراز كل ما هو جديد من أفكار ووسائل رفع الوعى بالتحديات المائية وترشيد استخدامات المياه وسبل تنميتها"، كما سيتم عقد الاجتماع الثانى لمنتدى شباب المتخصصين بإفريقيا لمتابعه تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وزيادة عضوية الشباب الأفارقة ليكون لهم دورا فعالا فى التعاطى مع قضايا المياه بالقارة.



