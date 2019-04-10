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وزارة الداخلية الجزائرية توافق على تأسيس 10 أحزاب سياسية جديدة

الأربعاء، 10 أبريل 2019 01:35 م
وزارة الداخلية الجزائرية توافق على تأسيس 10 أحزاب سياسية جديدة الرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح
الجزائر(أ ش أ)
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أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائرية اليوم الأربعاء، السماح بتأسيس 10 أحزاب سياسية جديدة.

وذكر بيان لوزارة الداخلية الجزائرية، اليوم، أنه تم الترخيص لـ 10 أحزاب بعقد مؤتمراتها التأسيسية، فيما تم دعوة مسؤولى حزبين آخرين لاستكمال إجراءات الاعتماد لعقد مؤتمراتهما التأسيسية.

وأضاف البيان أنه "تم اعتماد 22 جمعية وطنية وجمعية ما بين الولايات"، مشيرا إلى أن هذه الموافقات جاءت تنفيذا لقرارات الحكومة فى اجتماعها يوم 3 أبريل الجارى بضرورة دراسة ملفات إنشاء الأحزاب السياسية والجمعيات الوطنية وفق أحكام القانون.

 


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