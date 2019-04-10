ميليشيات الحوثى تقتحم منزل رئيس البرلمان اليمنى

صنعاء (أ ش أ)

اقتحمت ميليشيا جماعة الحوثي، اليوم الأربعاء، منزل رئيس البرلمان اليمنى الشيخ سلطان البركانى، فى صنعاء، وتمركزت بالمنزل وحولته إلى ثكنة عسكرية تابعة لها، وطردت كل من كان فى المنزل.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية عن مصادر ميدانية قولها إن مسلحين من جماعة الحوثى هاجموا منزل رئيس البرلمان اليمني، فى صنعاء وبحوزتهم عدد كبير من الآليات العسكرية، ونهبوا المنزل ونصبوا صواريخ بداخله.

وأضافت المصادر أن مسلحى الحوثى حاصروا أيضا منزل النائب البرلمانى فى صنعاء سلطان العتواني، بثلاثة أطقم عسكرية، وأخلوا المنزل بالقوة.

ويأتى اقتحام منزل البركانى ومحاصرة منزل العتواني، بعد يوم واحد من تنصيب البركانى رئيساً للبرلمان اليمني، ومن المقرر أن يعقد البرلمان أولى جلساته السبت القادم فى مدينة سيئون بمحافظة حضرموت.