موجز 6.. السيسى يصدق على قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء





نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يصدق على قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

محافظ الدقهلية: طرح شاطئ جمصة حق انتفاع حتى 25 سنة لإقامة مشروعات خدمية

تفقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، شاطئ جمصة للاطمئنان على أعمال التطوير استعدادا لاستقبال الأعياد وموسم الصيف.

رئيس البرلمان: "تعيين الرئيس نائبا له جوازى وليس وجوبيا"

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إن النص على وجوب تعيين نائب لرئيس الجمهورية يكون فى النظام السياسى الذى يأخذ بالنظام الرئاسى بحيث يكون انتخاب الرئيس ونائبه فى ورقة واحدة.

رسميا.. لقاء الزمالك والإسماعيلى بالسويس والأهلى وبيراميدز فى بتروسبورت

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة مباراة الإسماعيلى والزمالك المؤجلة من الأسبوع العاشر يوم الخميس 18 أبريل الجارى باستاد الجيش بالسويس فى الساعة الخامسة مساء، وتقام فى نفس اليوم مباراة الأهلى وبيراميدز المؤجلة من الأسبوع الـ25 باستاد بترو سبورت وذلك فى الساعة الثامنة مساء.

مرتضى منصور مدافعا عن كوتة المرأة: "الرجالة إما بيلعبوا طاولة أو لاويين بوزهم"

أيد النائب مرتضى منصور التعديل الدستورى الذى يمنح كوتة مستمرة للمرأة فى البرلمان بواقع 25% من أعضاء مجلس النواب، مضيفاً: "النائبات فى البرلمان مارسن دورهن الرقابى وفى دوائرهن على أعلى مستوى، كلنا عارفين إن الانتخابات كلها فلوس، وإن المرأة مش معاها فلوس تنافس الراجل، التعديل المطروح هو تمكين مشروع لها وليس تمييزاً".

كاف يدعو الحضرى والعميد لحضور قرعة أمم أفريقيا

وجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الدعوة إلى عصام الحضري حارس مرمى النجوم ومنتخب مصر لحضور قرعة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها بعد غد الجمعة تحت سفح الأهرامات.

"أحبك" تهدد عسكرى كويتى بالفصل.. والتهمة: استخدام ميكروفون فى غير أغراضه

أكدت وزارة الداخلية الكويتية اعتزامها اتخاذ إجراءات عقابية بحق أحد رجال المرور بعد استخدامه ميكروفون الدورية فلا الإفصاح عن مشاعره تجاه فتاة، قائلا لها: بـ«احبچ»، وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد كشفت هذا التجاوز الصارخ من رجل المرور بعد أن تداول نشطاء مقطعا مصورا وثق الواقعة.

سيلفى "بهلول الحمش" مع كريم محمود عبد العزيز من كواليس مسلسل هوجان

يواصل الفنان القدير صلاح عبد الله، تصوير دوره فى مسلسل هوجان للنجم محمد إمام، المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان 2019، من إنتاج سنيرجى.

صور.. رئيس البرلمان: لا علاقة للدولة بلافتات تأييد التعديلات بالشوراع.. ولا توريث

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه "لا تأبيد ولا توريث فى مدة الرئاسة"، فى التعديلات الدستورية المقترحة، كما أكد أن لافتات "نعم للدستور" التى توجد فى الشوارع حاليا يقوم بها مواطنون متطوعون ولا علاقة للدولة أو أى جهة بها.

فريق علمى دولى ينجح فى التقاط أول صورة حقيقية لثقب أسود

أعلن فريق علمى دولى، اليوم الأربعاء، تحقيق إنجاز فى مجال الفيزياء الفلكية بالتقاط أول صورة على الإطلاق لثقب أسود، باستخدام شبكة عالمية من أجهزة التليسكوب، مما يتيح فرصة لفهم أفضل لهذه الوحوش السماوية، التى تتمتع بقوة جاذبية هائلة لا يفلت منها أى جسم أو ضوء.

الرئيس السيسى يصدق على قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذى أقره مؤخرا مجلس النواب.

رئيس البرلمان داعيا المواطنين للمشاركة بالاستفتاء على التعديلات: واجب وطنى

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن المشاركة فى الاستفتاء واجب وطنى، داعياً كافة المواطنين إلى المشاركة الفاعلة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية ليمنح رأيه فيها، قائلاً:"المشاركة فى الاستفتاء واجب وطنى بعض النظر عن الرأى الذى سيدلى به المواطن".

ممثل "النور" يجدد اعتراضه على لفظ "مدنية".. وعبد العال: سنبحث استخدام مصطلح يريح الجميع

أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أن التعديل المقترح فى التعديلات الدستورية المقترحة للمادة 200 بشأن دور القوات المسلحة يستهدف حماية النظام الديمقراطى.

محمود صقر يمنح رائد الفضاء "باولو نيسبولى" درع أكاديمية البحث العلمى

منح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، رائد الفضاء الإيطالي الشهير "باولو نيسبولي"، درع الأكاديمية، على هامش الحلقة الثالثة من الصالون العلمي للأكاديمية، والذى عقد بمسرح السلام وذلك بحضور عدد من طلاب المدارس والجامعات، والمهتمين بعلوم الفضاء.

تعرف على الخطوات الباقية أمام التعديلات الدستورية فى البرلمان

أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب الخطوات الباقية أمام التعديلات الدستورية داخل البرلمان خلال اجتماع المداولة للجنة التشريعية بشأن مقترح التعديلات الدستورية

فيديو.. أحداث مؤسفة واشتباكات بين الأهلى والجزيرة لكرة الماء

شهد نهائى بطولة الدورى لكرة الماء بين الأهلى والجزيرة التى أقيمت أمس الثلاثاء، بنادى الصيد، أحداثاً مؤسفة من جانب لاعبى الفريقين، أثارت حالة من الفزع والرعب بين أعضاء نادى الصيد والمتابعون للمباراة التى فاز فيها الجزيرة.

"البنك المركزى": تراجع التضخم فى مارس على أساس سنوى إلى 8.9%

أعلن البنك المركزى، اليوم الأربعاء، تراجع معدل التضخم الأساسى فى شهر مارس الماضى على أساس سنوى بنسبة 0.3 % حيث سجل 8.9% مقارنة بشهر فبراير حيث سجل 9.2 %.

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات وسط مشتريات الأجانب

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بمشتريات المتعاملين الأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 823.275 مليار جنيه.

"اللاجئون السوريون" تجربة نجاح لا تراها رويترز.. الوكالة البريطانية تنشر تقرير مشبوه عن معاناة السوريين بسبب الوضع الاقتصادى.. محاولات مفضوحة للوقيعة بين الشعبين.. ورئيس الجالية السورية فى مصر يفند الادعاءات

بعبارات مسمومة ومعلومات بلا مصدر، نشرت وكالة رويترز للأنباء تقريراً مطولاً عن معاناة السوريين فى مصر، وزعمت أن أوضاعهم تزداد سوء من آن إلى آخر فى ظل تزايد الضغوط الاقتصادية على حد وصف التقرير.

القصة الكاملة للأنبا مينا الذى تبرأ منه مجلس كنائس مصر.. كاهن كاثوليكى شلحته كنيسته بعدما تلقى تمويلًا مجهولًا.. سافر لأمريكا وعاد ليؤسس طائفة جديدة مع مشلوحين من كنائس أخرى.. ويرد: أحترم كافة الطوائف

تبرأ مجلس كنائس مصر اليوم الأربعاء من طائفة تدعى إيبراشية القديس فرنسيس للكنيسة الأسقفية المستقيمة المصلحة، مشددا على أن تلك الكنيسة لا تتبع أي طوائف رسمية فى مصر ولا أية كنائس تابعة لها، وهي الكنائس القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية والروم الأرثوذكس والكنيسة الأسقفية الإنجليكانية ولكن ما قصة هذه الطائفة التى قرر مجلس كنائس مصر التبرأ منها؟