video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 10 أبريل 2019 01:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 10/4/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الأربعاء، 10 أبريل 2019 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 10/4/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية الصلاة - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

فى إطار حرص "اليوم السابع" الدائم على تطوير الخدمة الاخبارية المقدمة لقرائه، والتى تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة، والتى يأتى على رأسها مواقيت الصلاة الخمسة بمحافظات مصر والوطن العربى، يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

 

أولا: 

مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

الفجر 4:05   ص

الظهر 11:57 ص

العصر 3:30

المغرب 6:19

العشاء 7:38

 

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

الفجر 4:08 ص

الظهر 12:01

العصر 3:36

المغرب 6:24 م

العشاء 7:45 م

 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

الفجر 4:00

الظهر 11:53 م

العصر 3:27 م

المغرب 16: 6 م

العشاء 7:35 م

 

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

الفجر 3:57 ص

الظهر 11:44

العصر 3:16

المغرب 6:06 م

العشاء 7:22 م

 

مواقيت الصلاة فى أسوان

الفجر 4:07 ص

الظهر 11:51 ص

العصر 3:20 م

المغرب 6:10 م

العشاء 7:24

 

ثانيا: 

مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :

 

مكة

الفجر 4:45 ص

الظهر 12:23 م

العصر 3:48 م

المغرب 6:41 م

العشاء 7:52 م

 

المدينة المنورة

الفجر 4:41 ص

الظهر 12:23 م

العصر 3:51 م

المغرب 6:45 م

العشاء 7:56 م

 

الرياض

الفجر 4:12 ص

الظهر 11:55 ص

العصر 3:23 م

المغرب 6:17 م 

العشاء 7:28 م

 

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

الفجر 3:51

الظهر 11:42 م

العصر 3:15 م

المغرب 6:05

العشاء 7:22 م

 

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

الفجر 4:42 ص

الظهر 12:24 م

العصر 3:53 م

المغرب 6:42 م

العشاء 7:57 م

 

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

الفجر 4:30 ص

الظهر 12:29 م

العصر 4:06 م

المغرب 6:55 م 

العشاء 8:18

 

مواقيت الصلاة بالكويت

الفجر 4:00 ص

الظهر 11:50 ص

العصر 3:23 م

المغرب  6:11 م

العشاء 7:30 م

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9/4/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

مواعيد الصلاة

اوقات الصلاة

مواعيد الصلاة فى مصر




لا تفوتك
قمة تاريخية للسيسى وترامب فى واشنطن.. الرئيس: العلاقات المصرية الأمريكية فى أفضل حالاتها منذ عقود ونستهدف تنميتها بجميع المجالات.. ترامب: حققنا تقدما كبيرًا مع مصر فى مكافحة الإرهاب والسيسي يقوم بمجهود عظيم

قمة تاريخية للسيسى وترامب فى واشنطن.. الرئيس: العلاقات المصرية الأمريكية فى أفضل حالاتها منذ عقود ونستهدف تنميتها بجميع المجالات.. ترامب: حققنا تقدما كبيرًا مع مصر فى مكافحة الإرهاب والسيسي يقوم بمجهود عظيم

مفاجآت فى قائمة الأهلي أمام المقاصة.. لاسارتي يضم 19 لاعبًا لمواجهة الفريق الفيومي.. عدم الجاهزية الفنية تُبعد وليد سليمان وشريف إكرامي.. الخواجة يستبعد 17 لاعبًا لأسباب مختلفة

مفاجآت فى قائمة الأهلي أمام المقاصة.. لاسارتي يضم 19 لاعبًا لمواجهة الفريق الفيومي.. عدم الجاهزية الفنية تُبعد وليد سليمان وشريف إكرامي.. الخواجة يستبعد 17 لاعبًا لأسباب مختلفة

قبل إعلانه غدا ..تعرف على طريقة "الإحصاء" فى احتساب "التضخم"

قبل إعلانه غدا ..تعرف على طريقة "الإحصاء" فى احتساب "التضخم"

صورة تذكارية تجمع الضابط شهيد الشيخ زويد بمعاون مباحث النزهة

صورة تذكارية تجمع الضابط شهيد الشيخ زويد بمعاون مباحث النزهة

على عبد العال عن إعادة ميزانية "الشورى": آلت لمجلس النواب ونقطة على السطر

على عبد العال عن إعادة ميزانية "الشورى": آلت لمجلس النواب ونقطة على السطر

انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة لعطل فى الكهرباء بمحطة شمال حلوان

انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة لعطل فى الكهرباء بمحطة شمال حلوان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة