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"مصر للطيران" تنقل 5600 معتمر فلسطينى منذ مارس الماضى

الأربعاء، 10 أبريل 2019 10:14 م
"مصر للطيران" تنقل 5600 معتمر فلسطينى منذ مارس الماضى مصر للطيران
كتب أحمد حمادة
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نقلت الشركة الوطنية "مصر للطيران"، 5600 معتمر فلسطينى إلى الأراضى المقدسة من مطار القاهرة الدولى، على متن 24 رحلة جوية، لأداء مناسك العمرة.

 

وقالت مصادر بالشركة إنه وفق بروتوكول تعاون مع الجانب الفلسطينى بتسيير 56 رحلة جوية، لنقل 13 ألف معتمر بداية من 4 مارس حتى 5 يونيو المقبل.

 

وحرصت "مصر للطيران" وشركة ميناء القاهرة الجوى بتوجيهات من وزير الطيران المدنى الفريق يونس المصرى، على تخصيص فريق من العلاقات العامة لاستقبال المعتمرين الفلسطينيين بمبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولى المخصص لرحلات الشركة الوطنية مصر للطيران، لتسهيل إجراءات السفر، وبدأت الشركة تسيير الرحلات الخاصة 4 مارس الجارى حتى 5يونيو المقبل، بواقع 4 رحلات يوم الاثنين من كل أسبوع.

 

وكانت السلطات المصرية وافقت على عبور 20 ألف معتمر فلسطينى من قطاع غزة عبر منفذ رفح البرى لأداء مناسك العمرة، على أن يتم نقلهم من قطاع غزة عبر منفذ رفح البرى بواقع 1000 معتمر أسبوعيا إلى مطار القاهرة الدولى.


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