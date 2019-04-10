مستشارة الاتحاد الافريقى تلتقى ممثلى الجمعية الأمريكية للقانون بواشنطن

التقت السفيرة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الافريفى القاضية السابقة بوليت براون الرئيس السابق للجمعية الأمريكية لممارسى القانون، والدكتور سباستيو ايزاتا مدير برامج التعاون الخارجى للجمعية، وألبرتو مورا المدير التنفيذى المساعد للجمعية ومدير المبادرة العالمية لسيادة القانون والمشرف علي مركز حقوق الانسان وذلك بمقر الجمعية بواشنطن.

جاء اللقاء لمناقشة تنفيذ الاتفاق الموقع بين الاتحاد الافريقي والحكومة الأمريكية لدعم قدرات المفوضية فى مجال سيادة القانون.

تناول النقاش أولويات التدريب، التى تنصب على العدالة الانتقالية، ومراقبة الانتخابات، والكتابة القانونية، وقانون البحار، وغيرها من المجالات التى يهتم الاتحاد الأفريقى بتعزيز قدرات العاملين به فيها.

يأتى هذا التعاون نتيجة للحوار الاستراتيجى بين الاتحاد الافريقى والولايات المتحدة والذى يتناول مجالات تعاون عدة، منها سيادة القانون، والتى يتولى تنفيذها مكتب المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى .

ضم وفد الاتحاد الأفريقى فى لقاء ممثلى الجمعية العضوة بيتلهم اريجا من المكتب المستشار القانوني للاتحاد، والعضوة بياتريس شايتور من إدارة التجارة والصناعة بمفوضية الاتحاد الافريقى.

عقد اللقاء على هامش اجتماعات الدورة الثانية للمشاورات الخاصة بتعديل قواعد المركز الدولى لتسوية نزاعات الاستثمار التابع للبنك الدولى فى واشنطن .