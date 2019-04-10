video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 10 أبريل 2019 01:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مستشارة الاتحاد الافريقى تلتقى ممثلى الجمعية الأمريكية للقانون بواشنطن

الأربعاء، 10 أبريل 2019 12:24 م
مستشارة الاتحاد الافريقى تلتقى ممثلى الجمعية الأمريكية للقانون بواشنطن اجتماع نجم مع الجمعية الامريكية
كتبت – هناء أبو العز
إضافة تعليق

التقت السفيرة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الافريفى القاضية السابقة بوليت براون الرئيس السابق للجمعية الأمريكية لممارسى القانون، والدكتور سباستيو ايزاتا مدير برامج التعاون الخارجى للجمعية، وألبرتو مورا المدير التنفيذى المساعد للجمعية ومدير المبادرة العالمية لسيادة القانون والمشرف علي مركز حقوق الانسان وذلك بمقر الجمعية بواشنطن.

 

جاء اللقاء لمناقشة تنفيذ الاتفاق الموقع بين الاتحاد الافريقي والحكومة الأمريكية لدعم قدرات المفوضية فى مجال سيادة القانون.

 

تناول النقاش أولويات التدريب، التى تنصب على العدالة الانتقالية، ومراقبة الانتخابات، والكتابة القانونية، وقانون البحار، وغيرها من المجالات التى يهتم الاتحاد الأفريقى بتعزيز قدرات العاملين به فيها.

 

يأتى هذا التعاون نتيجة للحوار الاستراتيجى بين الاتحاد الافريقى والولايات المتحدة والذى يتناول مجالات تعاون عدة، منها سيادة القانون، والتى يتولى تنفيذها مكتب المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى .

 

ضم وفد الاتحاد الأفريقى فى لقاء ممثلى الجمعية العضوة بيتلهم اريجا من المكتب المستشار القانوني للاتحاد، والعضوة بياتريس شايتور من إدارة التجارة والصناعة بمفوضية الاتحاد الافريقى.

 

عقد اللقاء على هامش اجتماعات الدورة الثانية للمشاورات الخاصة بتعديل قواعد المركز الدولى لتسوية نزاعات الاستثمار التابع للبنك الدولى فى واشنطن .

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.. فعاليات وزارة الثقافة فى شهر أبريل

زعيم يخلد زعيم.. زيارة السيسي فى عيون الصحافة الغينية.. تكريم خاص لاسم جمال عبدالناصر.. مباحثات حول دور الاتحاد الأفريقى بشأن العمليات العسكرية فى ليبيا.. وإشادة بدور مصر فى دعم التعليم الجامعى والبحث العلمى

الجمعية الامريكية

نميرة نجم

الاتحاد الافريقيى

سيادة القانون




لا تفوتك
للمشاركة الصحيحة بالاستفتاء.. تعرف على حقوق وواجبات الناخبين بلجان الاقتراع

للمشاركة الصحيحة بالاستفتاء.. تعرف على حقوق وواجبات الناخبين بلجان الاقتراع

"لاجارد"عقب لقاء السيسى: تقدم جيد لبرنامج الإصلاح المصرى..وملتزمون بالدعم

"لاجارد"عقب لقاء السيسى: تقدم جيد لبرنامج الإصلاح المصرى..وملتزمون بالدعم

"الصحة" تتحمل تكاليف نقل مرضى جراحات قوائم الانتظار بين المستشفيات

"الصحة" تتحمل تكاليف نقل مرضى جراحات قوائم الانتظار بين المستشفيات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

"المطلقة" لكارول سماحة تتخطى حاجز المليون الأول فى 10 أيام

"المطلقة" لكارول سماحة تتخطى حاجز المليون الأول فى 10 أيام

صور.. جدارية محمد صلاح فى نيويورك تزين "تايمز سكوير" أهم ميادين العالم

صور.. جدارية محمد صلاح فى نيويورك تزين "تايمز سكوير" أهم ميادين العالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة