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مسئول أممى: إنشاء مجلس اقتصادى استشارى فى بنى سويف تجربة رائدة يحتذى بها

الأربعاء، 10 أبريل 2019 04:18 م
مسئول أممى: إنشاء مجلس اقتصادى استشارى فى بنى سويف تجربة رائدة يحتذى بها جانب من الاجتماع
بنى سويف - هانى فتحى
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أشاد "برنتون بولنج"مدير مكتب النمو الاقتصادى بالمعونة الأمريكية للتنمية الدولية بتجربة محافظة بنى سويف والتى تبناها المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، والمتمثلة فى إنشاء أول مجلس اقتصادى استشارى لتحقيق التنمية المحلية ، مؤكدا أن هذه الخطوة الرائدة تستحق أن تكون نموذجا متميزا ليحذو حذوها محافظات مصر بأكملها ، حيث يتيح هذا المجلس المناخ الملائم للتنمية الشاملة.

جاء ذلك خلال زيارته للمحافظة اليوم، ومشاركته فى الاجتماع الأول التعريفى للمجلس الاستشارى الاقتصادى لمحافظة بنى سويف، والذى تم تشكيله ضمن مشروع تطوير وتحسين القوى العاملة وتعزيز المهارات Wise والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية USAID، والذى يستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظة، من خلال استثمار المقومات والمميزات النسبية بالمحافظة .

وقال هانى عبد الجابر خلال كلمته، إن المحافظة نفذت خطوة هامة فى طريقها نحو تنمية شاملة ومستدامة ، وفقا لرؤية مصر 2030 ، وذلك من خلال تشكيل مجلس اقتصادى استشارى للمحافظة ، مؤكدا أنها تجربة نوعية جديدة يتم تنفيذها لأول مرة بالمحافظة حيث يضم المجلس عدة قطاعات ، فضلا عن مجموعة من الشباب ،والذى يعد تجسيدا فعليا لتوجيهات الرئيس بضرورة العمل بروح الفريق الواحد المتكامل من أجل تنمية ونهضة ونقلة نوعية فى مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح المحافظ أنه تم وضع الأهداف الأساسية التنموية لإنشاء المجلس الاستشارى الاقتصادى للمحافظة والتى تم وضعها بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ، لتحسين مستوى معيشة المواطن من خلال العمل المنظم والمدروس لتحقيق نقلة نوعية فى مستوى الخدمات التى تمس حياته اليومية، وتوفير مزيد من فرص العمل فى مختلف المجالات الإنتاجية .

وطالب المحافظ بأهمية وضع أجندة عملية ، يتم التعاون فى تنفيذها ، وأن يتم ترجمتها إلى مشروعات محددة ، حسب دراسات تفصيلية تحتوى على جدوى وعوائد هذه المشروعات فى تحقيق التنمية الشاملة ، ونهضة استثمارية وصناعية وزراعية ، مؤكدا أن المحافظة لديها خطة تنموية عاجلة وأخرى آجلة .

 


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