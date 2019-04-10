محافظ سوهاج يضع أكيل الزهور على النصب التذكارى احتفالا بعيد المحافظة القومى

سوهاج – عمرو خلف

قام الدكتور أحمد الانصارى محافظ سوهاج، يرافقه اللواء هشام الشافعى مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والمستشار العسكرى للمحافظة، والدكتور أحمد عزيز ريئس جامعة سوهاج، والقيادات الشعبية والتنفيذية صباح اليوم، بوضع إكليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول، أمام ديوان عام المحافظة احتفالا بعيد سوهاج القومى.

يذكر أن، سوهاج تحتفل بعيدها القومى فى العاشر من إبريل من كل عام، احتفالا ببسالة ونضال أهالى جهينة فى مقاومة الحملة الفرنسية، من خلال ملحمة وطنية، وجاء الاحتفال لتخليدها فى تاريخ النضال الوطنى المصرى .

وقد ألغى المحافظ، احتفالات المحافظة بعيدها القومي اليوم تضامناً مع الشهداء، علي أن يقتصر الاحتفال على وضع إكليل الزهور علي النصب التذكاري للمحافظة أمام الديوان العام.