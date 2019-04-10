محافظ بنى سويف: توفير العلاج وعمل نظارات طبية لـ 1360 مواطنا ضمن مبادرة نور حياة

بنى سويف - هانى فتحى

ناقش المستشار هاني عبد الجابر محافظ بنى سويف مع مسئولى مكتب التعاون الدولى بديوان عام المحافظة نتائج المبادرة الرئاسية "نور حياة" والتى ينفذها "صندوق تحيا مصر"، وتستهدف إجراء الكشف الطبي على المواطنين وتلاميذ المدارس بمحافظة بني سويف للحد من ضعف وفقدان الإبصار وتجفيف منابع الإعاقة البصرية.

قال المحافظ فى بيان له أن العدد الاجمالي لمن تم الكشف عليهم "منذ بداية المبادرة في 14 مارس الماضي و حتى 5أبريل الجاري " بلغ 2810 مواطن بمراكز (ناصر،الواسطى ،سمسطا وببا)، حيث تم عمل نظارات طبية لعدد 1360 مواطن ، فيما تم تحويل عدد 889 حالة إلى المستشفى العسكرى ببني سويف شرق النيل ممن تستلزم حالتهم إجراء عمليات،في حين تم توفير العلاج لعدد 561 مواطن ، في الوقت الذي سوف تستكمل المبادرة أعمالها على دفعات بباقى المراكز حتى الانتهاء من المسح والتغطية الكاملة لكافة مراكز ومدن المحافظة خلال الفترة القادمة

من جهتها أوضحت نهى محمد منسق المبادرة بالمحافظة، أن أول قافلة تم تنظيمها ضمن المبادرة كانت بمركز ناصر يومي 14 و15 مارس الماضي،وتم الكشف خلالها على 710 حالة،حيث تم عمل نظارات لعدد 310، وتحويل 219 لإجراء عمليات بالمستشفى العسكري فيما تم توفير العلاج والادوية لعدد 181 مواطن

وكانت المحطة الثانية للقافلة بالساحة الشعبية بالواسطى، يومي 21و22مارس الماضي،وتمكنت من الكشف على 750 مواطنا ، حيث تم عمل نظارات لعدد 340 مواطن ، وتحويل 190 للعمليات ،وتوفير العلاج لعدد 220 ،ثم تحركت القافلة للكشف على أبناء مركز ومدينة سمسطا يومي 28و29 مارس الماضي ، ليتم الكشف عن 700 مواطن ،حيث تم عمل نظارات 340 مواطن وتحويل عمليات لعدد 230 ، فيما تم توفير العلاج لعدد 130 حالة، فيما كانت المحطة الرابعة للمبادرة مركز ببا "يومي 4 و5 أبريل الجاري" والتي أسفرت عن الكشف على 650 مواطن،تم صرف العلاج لعدد 30 حالة ، وعمل نظارات لعدد 370 وتحويل 250 حالة للمستشفى العسكرى تمهيدا لإجراء العمليات المطلوبة.

وقال شحاته قطب المسئول التنفيذي بمكتب التعاون عن تسهيلات المشروع أن المحافظ المستشار هاني عبد الجابر قد أطلق " في 14 مارس الماضي" بمركز ناصر إشارة بدء فعاليات المبادرة الرئاسية "نور حياة" والتي تستهدف علاج أمراض العيون وتجفيف منابع المرض من خلال المسح الطبي لتلاميذ المدارس وتوفير العلاج الدوائي أو الجراحي للمرضي ، وأنه قبل بدء المبادرة تم تشكيل فريق عمل من ادارة التعاون للتواصل بشكل متواصل ، والمتابعة للميدانية لتذليل كافة العقبات أولا بأول