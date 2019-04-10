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محافظ القليوبية يكرم 210 طفلا في احتفالية عيد اليتيم بطوخ

الأربعاء، 10 أبريل 2019 05:36 م
محافظ القليوبية يكرم 210 طفلا في احتفالية عيد اليتيم بطوخ خلال الاحتفال
القليوبية إبراهيم سالم
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شهد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، احتفالية يوم اليتيم والتى نظمتها جمعية رعاية الطلاب بالقليوبية بمدرسة طوخ، احتفالا بيوم اليتم وتكريم أبناء المستقبل وإدخال البهجة والفرحة على قلوب الطلاب بمدارس المحافظة.
 
وحضر الاحتفالية كل من طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، والدكتور محمد الفيومى عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة ومدير جمعية رعاية الطلاب بالقليوبية، وبمشاركة ما يزيد عن 1200 طفل على مستوى المحافظة.
 
واشتمل الحفل على عددٍ من الفقرات التي أدخلت البهجة والسرور على الأيتام، حيث بدأ بتلاوة القرآن الكريم، ثم عدد من الفقرات الغنائية والموسيقية الوطنية، وأثنى المحافظ وجميع الحضور على المستوى الرفيع للفقرات المقدَّمة التى أدخلت البهجة على قلوب الأطفال وتساهم فى تغير سلوكهم إلى الإيجابية والثقة بالنفس والتطلع إلى آفاق المستقبل المشرق لهم ولبلادهم مصر.
 
وكلّف المحافظ، جميع أجهزة المحافظة بتوفير كافة احتياجات الأيتام، مضيفًا أنه يجب علينا أن نكون آباؤهم وعائلتهم التي توفر لهم كل الدعم والرعاية، وهذا واجب علينا، ليس اليوم فقط بل كل يوم، مشيرا الى ان كل الأديان السماوية تدعو الناس لرعاية الايتام وحسن معاملتهم.
 
وكرم محافظ القليوبية 210 طفلًا يتيمًا شملوا أطفال من ذوى القدرات الخاصة لتفوقهم فى المجالات التعليمية والرياضية والثقافية، وفى نهاية الحفل أكد أن هذه الاحتفالات تمثل صورة من صور التكافل الاجتماعي في تقديم الرعاية والاهتمام بالأطفال بصورة عامة والأيتام بصفة خاصة كما قدم الشكر لمديرية التربية والتعليم وجمعية رعاية طلبة المدارس وكل من ساهم فى تنظيم هذه الاحتفالية.
 
كما حرص محافظ القليوبية على التواجد بين الاطفال وتوزيع الهدايا عليهم معبرًا عن سعادته البالغة لحضور الاحتفالية ومشاركة الايتام فرحتهم .
 
 
 
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