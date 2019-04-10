محافظ القليوبية: جائزة التميز الحكومى انطلاقة تنافسية تخدم المواطن

القليوبية إبراهيم سالم

أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أن جائزة التميز الحكومي والتي أعلنت عنها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تعد نقطة انطلاقة لجميع الأجهزة الإدارية بالدولة، فضلا عن خلق مناخ تنافسي كبير بين الموظفين يعكس ثماره بالنفع العام لصالح المواطن وتنفيذا لخطة الدولة واستراتيجية 2030 والتي تضع مصر علي طريق التقدم والنهوض بشتي المجالات.

جاء ذلك خلال استقباله للدكتور محمد سامي مستشار وزارة التخطيط والمشرف على جائزة مصر للتميز الحكومي، للتعريف بماهية جائزة التميز الحكومي ودورها في تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، حيث ناقش الطرفان ماهية الجائزة التميز الحكومي وأهدافها وفئاتها المختلفة، وذلك بحضور ايمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد السكرتير العام، ومديري إدارات الشئون المالية والادارية والتخطيط والموارد البشرية ومركز المعلومات والمكتب الفني والتطوير الحضري والتواصل المجتمعي وحقوق الإنسان.

وأكد المحافظ، علي دور الجائزة في تطوير الجهاز الإداري للدولة، حيث تعمل جائزة التميز المؤسسي على بث روح التنافس بين المؤسسات والعاملين مما يسهم في رفع كفاءة المؤسسة سعيًا للفوز بالجائزة، مشيرا إلي أن المحافظة تزخر بجهاز إداري سينافس بقوة علي الجائزة، موضحا أنه سيتم الاستعداد وتسخير جميع امكانيات المحافظة لتحصد المحافظة المراكز الأولي.

ولفت المشرف علي جائزة مصر للتميز الحكومي، إلى أن الجائزة تضم فئتين هما جوائز التميز المؤسسي والتي تشمل جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة وتضم الوحدات المحلية من محافظات، مراكز، مدن، أحياء، قرى إلى جانب المؤسسات التعليمية ومنها الكليات الحكومية، وكذا جائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية وجائزة المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الذكية.

ونوه، بأن أهداف الجائزة تتمثل في تشجيع المنافسة بين المؤسسات الحكومية على كافة المستويات القومي والمحلي والإقليمي ونشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإداري للدولة إلى جانب إلقاء الضوء على النماذج الناجحة للمؤسسات الحكومية وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين مع ترسيخ قيم العطاء والانتماء وتحفيز العاملين بالدولة للحفاظ على تميزهم والارتقاء بمستويات الأداء.

واستطرد، أن الجائزة تهدف إلى ترسيخ مبادئ تطور الفكر الإداري في العمل العام والالتزام بمعايير الجودة وتعزيز روح الابتكار والإبداع والمكافأة على التميز في المجتمع إلى جانب تدريب وتأهيل وتنمية القدرات البشرية وتحقيق معدلات أعلى من الأداء الحكومي ورضا المواطن.