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للمشاركة الصحيحة بالاستفتاء.. تعرف على حقوق وواجبات الناخبين بلجان الاقتراع

الأربعاء، 10 أبريل 2019 12:00 ص
للمشاركة الصحيحة بالاستفتاء.. تعرف على حقوق وواجبات الناخبين بلجان الاقتراع صندوق الاقتراع - صورة أرشيفية
كتب عبد اللطيف صبح
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تُعد المشاركة السياسية من الحقوق التى أقرها الدستور المصرى، كما أنها حق كفلته العديد من المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، حيث أكد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان 1948 الحق فى المشاركة السياسية فى المادتين 20 و21، ونص العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1976، على أهمية المشاركة السياسية فى المادة 21.

 

كما نص العهد الدولى على القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتخاذ التدابير لضمان حقوقها فى التصويت فى جميع الانتخابات وفى ترشيح نفسها لجميع الهيئات المنبثقة عن الانتخابات العامة، وحقها فى التصويت فى جميع الاستفتاءات العامة وفى تقلد المناصب العامة.

 

وبالتأكيد كل حق يُقابله واجبات ومسئوليات، ونستعرض فيما يلى حقوق وواجبات الناخب داخل لجان الاقتراع:

 

حقوق الناخب:

1- أن يتسلم من رئيس اللجنة الفرعية بطاقة انتخاب مفتوحة على ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب.

2- أن يتوفر بمقر اللجنة ساتر يمكنه من إبداء رأيه فى سرية.

3- عدم التأثير على وجهة صوته من أى من الأشخاص المتواجدين داخل مقر اللجنة الفرعية.

4- الناخبون المكفوفون وغيرهم من ذوى الاحتياجات الخاصة ممن لا يتمكنون من إثبات رأيهم بأنفسهم على بطاقة الانتخاب أن يبدوها شفاهة لأعضاء اللجنة ولهم أن يختاروا بين قيام أمين اللجنة بإثبات رأيهم فى البطاقة، أو أن يعهدوا بذلك لمن يرافقهم داخل مقر اللجنة.

 

واجبات الناخب:

1- اصطحاب بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر المميكن عند التوجه إلى مقر اللجنة الفرعية.

2- عدم حمل السلاح داخل جمعية الانتخاب.

3- إتباع التعليمات التى يحددها رئيس اللجنة الفرعية بوصفه المسئول عن حفظ النظام داخل اللجنة.

4- حظر الدعاية داخل مقر اللجنة الفرعية بما فى ذلك البوح بالاختيار.


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