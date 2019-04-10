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للمرة الثانية.. حريق بأحد وكالات سوق أبوشرة للخضار فى الشرقية.. صور

الأربعاء، 10 أبريل 2019 03:42 م
للمرة الثانية.. حريق بأحد وكالات سوق أبوشرة للخضار فى الشرقية.. صور الحريق
الشرقية - إيمان مهنى
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شب حريق فى أحد الوكالات بسوق أبو شرة لتجارة الخضروات والفاكهة الجملة والكائن بمدينة أبو كبير بالشرقية.

 

وذكر شهود عيان لـ" اليوم السابع"، أن حالة من الهلع إصابة التجار والعمال بالسوق فور مشاهدة السنة اللهب، ودفعت الحماية المدينة بسيارتين للسيطرة على الحريق.

 

يذكر أن السوق تعرض لحريق مماثل فى فبراير الماضى، رصد فيه لـ" اليوم السابع"، افتقاره لأبسط وسائل الأمان وهى توافر نقطة شرطة أو سيارة إسعاف، أو وجود طفايات حريق أو حنفيات مياه للحريق، معظم الوكالات والمحال معروشة، حيث تسبب ماس كهربائى فى حريق التهم وكالتين تسببا فى خسائر مادية لهم، كما لا يتوفر ساحة للانتظار السيارات، مما يؤدى إلى عرقلة الحركة فى السوق، فضلا عن قلة عدد دورات المياه التى تتناسب مع عدد الوكالات .

 

وأبرز اليوم السابع تقرير رقابى للحماية المدينة، والذى أفاد بخطورة الوضع وقد ينذر بكارثة، حيث لا يوجد طفايات حريق، أوصى بضرورة إنشاء شبكة مياه حريق تتضمن خزان مساحته لا تقل 200 متر وتجهيزه بطلمبات أوتوماتيكيا، وجود مسالك للهروب، تزويده بلوحات إرشادية وشبكة إنذار.

 

 

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