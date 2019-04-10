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قوة الدفاع الذاتى الجوية اليابانية تؤكد تحطم إحدى مقاتلاتها شمال البلاد

الأربعاء، 10 أبريل 2019 08:01 ص
قوة الدفاع الذاتى الجوية اليابانية تؤكد تحطم إحدى مقاتلاتها شمال البلاد تحطم مقاتلة - أرشيفية
أ ش أ
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أكدت قوة الدفاع الذاتى الجوية اليابانية تحطم إحدى مقاتلاتها من طراز "إف 35 إيه" فى البحر قبالة محافظة "أوموري" شمال البلاد.

وذكرت القوة - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأربعاء - أنه لم يتم العثور على قائد المقاتلة حتى الآن، مشيرة إلى أنها عثرت على أجزاء من ذيلها فى موقع تحطمها.

وأضافت القوة أن الطيار كان يقود مهمة تدريب مع 3 طائرات أخرى من نفس الطراز.

بدوره، قال وزير الدفاع تاكيشى إيفايا إن لجنة تحقيق فى مكتب الأركان الجوية ستبحث فى أسباب وقوع الحادث لمنع تكراره.

كانت وسائل إعلام يابانية أفادت، مساء أمس الثلاثاء، باختفاء مقاتلة من طراز "إف-35" تابعة لسلاح الجو اليابانى من شاشات الرادار أثناء قيامها بتحليق تدريبى فوق المحيط الهادئ.

 

 


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