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قصة حب فاشلة تقود أفغانى لتمزيق جسد صديقته فى اسطنبول

الأربعاء، 10 أبريل 2019 12:02 م
قصة حب فاشلة تقود أفغانى لتمزيق جسد صديقته فى اسطنبول عناصر من الشرطة التركية
كتب وكالات
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ألقت الشرطة فى مدينة اسطنبول التركية القبض على شاب أفغانى، أقدم على قتل صديقته وتشويه جثتها بعد أن رفضت الارتباط به.

وأشارت وسائل إعلام تركية، بحسب "روسيا اليوم"، إلى أن شرطة اسطنبول توجهت إلى إحدى الشقق فى المدينة، بعد أن تلقت بلاغا من الجيران عن صدور رائحة كريهة من الشقة.

وعند حضور أفراد الشرطة، عثروا على جثة فتاة مقتولة موضوعة على أريكة، وقد قطعت أذناها وأصابعها ووضعت تحت الأريكة.

وبعد التحقيق والمتابعة، تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على شاب أفغانى عمره 29 عاما، يدعى زيفار فول آر، بعد أن أكد أحد سائقى سيارات الأجرة أنه نقله مع حقيبة كبيرة إلى الشقة المذكورة التى تؤجر مفروشة للسياح.

واعترف الشاب بأنه أقدم على قتل الفتاة الأفغانية، ناجية أرابزاي، البالغة من العمر 25 سنة، بعد أن رفضت الارتباط به، مع العلم أنه متزوج، وزوجته تقيم فى اسطنبول.

 


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