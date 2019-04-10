فيز المطيرى: رعاية السيسى لمؤتمر العمل العربى يؤكد حرصه الدائم لدعم العمل العربى المشترك

أكد فايز المطيرى، المدير العام لمنظمة العمل العربية، أن معظم الدول العربية اليوم تبنت خططا وبرامج تتواءم مع خطة التنمية المستدامة مما يضعنا أمام مسئوليات تتطلب عملا جادا يستثمر كل طاقات المجتمع وموارده وثرواته بشكل شامل ومستدام .

وأضاف المدير العام لمنظمة العمل العربية، خلال مؤتمر صحفى بمقر منظمة العمل العربية، أن التقرير المعروض على جدول أعمال المؤتمر هذا العام تحت عنوان "علاقات العمل ومتطلبات التنمية المستدامة" يتناول العلاقة بين مستقبل أسواق العمل العربية وواقع القوى العاملة، ودور الشراكة الحقيقية بين أطراف الإنتاج الثلاثة بهدف المساهمة فى تحقيق خطط ورؤى التنمية المستدامة فى الدول العربية بشكل تكاملى وفعال.

ووجه المدير العام لمنظمة العمل العربية، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، برئاسة الاتحاد الإفريقى، متمنيا له مزيدا من التقدم، مقدما التعازى للحكومة والشعب المصرى لضحايا الأحداث الإرهابية.

وأضاف المطيرى، أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى لمؤتمر العمل العربى الـ46 يؤكد حرصه على دعمه الدائم للعمل العربى المشترك، موضحا أن مؤتمر العمل العربى يعد أكبر منبر للحوار فيما يتعلق بسوق العمل العربى المشترك وأوضاع عمال الوطن العربى، لافتا إلى أن هناك 15 وزير عمل عربى أكدوا رسميا حضورهم للمؤتمر.