فيديو.. ولى العهد الأردنى يتناول الشاى على الرصيف مع أحد المواطنين

وكالات

تداول عدد من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى صورة تجمع ولى العهد الأردنى مع مواطن يدعى أبو يوسف، وهما يتناولان الشاى على الرصيف، بحسب ما نشرته وكالة سبوتنيك الروسية.

وتناول ولى العهد الأردنى، الأمير الحسين بن عبد الله الثانى، الشاى مع المواطن الحاج أبو يوسف، فى مدينة مادبا على الرصيف، بعدما دعا الحاج أبو يوسف، الأمير لتناول الشاى فى مطعمه.

يذكر أن أبو يوسف هو صاحب أقدم مطعم فى مدينة مادبا، حيث فاجأ الأمير الأردنى، أبو يوسف بتلبية دعوته، والنزول من الموكب، بحسب شهود عيان.

وفى السياق نفسه، قام الأمير الحسين بن عبد الله الثانى، بزيارة مفاجئة إلى معهد مادبا لفن الفسيفساء والترميم، واطلع على برامج المعهد ودوراته التدريبية، التى تمكن الخريجين من الحصول على فرص عمل.