فيديو.. لحظة غرق شاب وإنقاذ آخر فى اصطدام قارب ببوابة هويس إسنا بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

لقى شاب مصرعه غرقا فى نهر النيل، وتم إنقاذ آخر بمدينة إسنا جنوبى الأقصر، وذلك لدى اصطدام قارب كانا يستقلانه ببوابة هويس إسنا المخصصة لمرور البواخر السياحية، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت بمرور الشاب "أحمد.م.ح" 36 سنة بائع وبرفقته شاب آخر من أقاربه بمركب نيلى فى نهر النيل، وجرفتهم المياه القوية بمدخل هويس إسنا بمنطقة الدوامات الشديدة، واصطدم المركب الشراعى ببوابة الهويس وغرق فى الحال ولقى الشاب مصرعه وتم إنقاذ الثانى قبل الغرق فى المياه.

وعلى الفور أمر محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا، بنقل جثة الشاب المتوفى لمشرحة مستشفى إسنا المركزى، تمهيدا لتسليمه لذويه، وفحص الشاب الثانى للتأكد من سلامته عقب إنقاذه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.