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غلق مجمع عيادات تخصصى بطنطا لإدرته بدون ترخيص

الأربعاء، 10 أبريل 2019 01:37 م
غلق مجمع عيادات تخصصى بطنطا لإدرته بدون ترخيص الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية
الغربية – مصطفى عادل
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قرر الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، غلق مجمع عيادات الهدى التخصصية بقرية دفرة التابعة لمركز طنطا، لإدارته بدون ترخيص.
 
كانت لجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، برئاسة الدكتور حامد محمود مدير إدارة العلاج الحر، قد قامت بحملة على العيادات داخل قرية دفرة، وتبين إدارة مجمع عيادات الهدى التخصصية بدون ترخيص، وتم غلقها، وإخطار مركز شرطة طنطا بقرار الغلق برقم 3868لسنة 2019.
 
ويأتى ذلك، فى إطار خطة مديرية الصحة بالمرور على العيادات والمراكز الطبية، للتأكد من مطابقتها لاشتراطات التراخيص.
 
 

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