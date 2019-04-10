عبور 58 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 4.1 مليون طن

الإسماعيلية – السيد فلاح

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن قناة السويس شهدت اليوم الأربعاء، عبور 58 سفينة، بحمولة 4.1 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 33 سفينة بحمولة 2 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "MSC MAYA" التى ترفع علم بنما، بحمولة 196 ألف طن، قادمة من المغرب ومتجهة إلى عمان.

وعبرت 25 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة 2.1 ألف طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "MSC ARICA" التى ترفع علم ليبيريا، بحمولة 199 ألف طن، قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى هولندا.