طفل مدرسة المرج بعد شفائه: الرئيس أعادنى للحياة وأتمنى مصافحته.. فيديو

دينا الحسيني - تصوير: محمد فتحي

عاد الطفل محمد أشرف إلي الحياة من جديد، بعد رحلة علاج استمرت من 26 ديسمبر 2018 وحتي أسابيع قليلة مضت، خضع خلالها لإجراء عدة عمليات جراحية داخل مستشفي وادي النيل بعد استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناشدة والدة الطفل علي صفحتها الشخصية فيس بوك وأمر بسرعة علاجه علي نفقة الدولة.

الطفل محمد أشرف هو التلميذ البالغ من العمر 11 عاما، الذي سقط عليه سور المدرسة أثناء اليوم الدراسي بالمرج شهر ديسمبر الماضي، مما أدي لإصابته بكسور بالجمجمة وبأنحاء متفرقة من الجسد وأصيب بنزيف داخلي، وفقد القدرة علي الحركة وتوقفت اليد . الأمر الذي جعل والدتة تلجأ إلي استغاثة عاجلة تناشد فهيا وزارة الصحة ومؤسسات الدولة بسرعة التدخل لإنقاذ حياة نجلها ، وعلي الفور رد الرئيس السيسي علي المناشدة التي تابعها علي مواقع التواصل الأجتماعي بتغريدة طمأن فيها الأم، وأصدر تعليمات بسرعة نقل الطفل إلي مستشفي وادي النيل التخصيصي وفي نفس التو واللحظة تم نقل الطفل إليها بتنسيق من مؤسسة الرئاسة . وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل "تويتر": "طالعت باهتمام استغاثة والدة التلميذ محمد أشرف عبر مواقع التواصل الإجتماعى وقد وجهت الأجهزة المعنية بنقل إبنى محمد أشرف إلى أحد المستشفيات المتخصصة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له".

وبعد أكثر من 90 يوماً علي الحادث ورحلة العلاج ، عاد الطفل إلي أحضان عائلتة من جديد تمكن من الحركة بعد إنتهاء رحلة العلاج وعاد إلي مدرسته أول أمس ليستقبله اصدقاءه بحفاوة وترحيب، وفي لقاء خاص لـ " دوت مصر " وجة الطفل محمد أشرف رسالة عاجلة إلي الرئيس السيسي، قائلاً : الرئيس أعادني للحياة من جديد ، وأتمني لقاءه و مصافحته .

واستكمل الطفل: لم أكن علي علم بأن الرئيس هو من وجة بعلاجي حيث كنت بغيبوبة تامة خلال أسبوعين من الحادث، ولدي إفاقتي أخبرتني والدتي بأنها استغاثت علي الفيس بوك لإنقاذي وشاهد الرئيس ما كتبته، وبعدها كتب علي صفحتة علي تويتر بأنة سينقلني إلي مستشفي ويتابع حالتها.

وأختتم قائلا ً: "عاوز أسلم علي الرئيس بأيدي اللي مكنتش بتتحرك.. واشكره " .