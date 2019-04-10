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طالبة ثانوى لرئيس الوزراء بالبحيرة: "عايزين الأسئلة فى التابلت أكثر وضوحا"

الأربعاء، 10 أبريل 2019 01:12 م
طالبة ثانوى لرئيس الوزراء بالبحيرة: "عايزين الأسئلة فى التابلت أكثر وضوحا" جولة رئيس الوزراء بالبحيرة
كتبت هند مختار
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أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن منظومة التعليم الجديدة سيتم فيها تلافى المشكلات تباعا، قائلا: "كل شىء جديد يستغرق وقتا من أجل أن يعتاد الناس عليه سواء كانوا طلاب أو مدرسين".

 

وقال الطلاب لرئيس الوزراء فى مدرسة رشيد الثانوية بنات: "واشمعنى يطبق علينا النظام الجديد، كنتوا طبقوه على أولى ابتدائى".

 

وأضاف الطلاب للدكتور مصطفي مدبولي: " الامتحانات تعجيزية والأسئلة بتسبب لينا توتر كبير"، فرد عليهم رئيس الوزراء قائلا:" لما تروحوا الجامعة هتعرفوا إننا عملنا معاكم الصح لأن نظام التعليم فى الجامعة مختلف".

 

وقالت إحدى الطالبات لرئيس الوزراء: "أنا تعبت نفسيا من امتحانات التابلت، عاوزين الأسئلة أكثر وضوحا".

 

وأجرى رئيس الوزراء حوارا مع طلاب الصف الأول الثانوى، قائلا لهم "مين فيكم استخدم التابلت بعد الأزمة الأخيرة"،  فردت إحدي الطالبات قائلة "ستخدمناه قمنا بالامتحان فى ثاني يوم للامتحان عقب إصلاح السيستم".

 

ورد رئيس الوزراء عندكم أى مشاكل فردت الطالبة قائلة: الأسئلة صعبة والأجهزة بتهنج خلال نصف الامتحان".


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