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ضبط 6 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقنا

الأربعاء، 10 أبريل 2019 02:30 م
ضبط 6 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقنا المتهمين والمضبوطات
قنا - وائل محمد
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تمكنت أجهزة أمن قنا من ضبط طرفى مشاجرة إستخدمت فيها الأسلحة النارية مما أدى إلى وفاة مواطن وإصابة آخر، وذلك خلال حملة أمنية شنتها أجهزة الأمن اثناء أختبائهم بالظهير الصحراوى بمركز قفط.

وكان اللواء مجدى القاضى تلقى أخطاراً من  مركز شرطة قفط  بحدوث مشاجرة بناحية القلعة بدائرة المركز بين عدد من الأشخاص، بسبب خلافات الجيرة، قام بعضهم بإطلاق أعيرة نارية، أودت بحياة أحد أطراف المشاجرة وإصابة آخر.

وأفادت التحريات بأنه عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بحملة أمنية مكبرة بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بقنا ، أسفرت عن ضبط 6 أشخاص من أطراف المشاجرة بمنطقة زراعية بالظهير الصحراوى بناحية الكلاحين بدائرة المركز. وبحوزتهم بندقية آلية و2 خزينة- بندقية خرطوش - فرد رصاص و31 طلقة مختلفة الأعيرة.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأن الأسلحة المضبوطة هى المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


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