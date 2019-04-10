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ضبط 21 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية بمطار القاهرة

الأربعاء، 10 أبريل 2019 04:49 ص
ضبط 21 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية بمطار القاهرة مطار القاهرة الدولى
كتب محمود عبد الغنى
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ألقت سلطات مطار القاهرة الدولى، القبض على 21 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية، كما تم ضبط 195 مخالفة مرورية، خلال 24 ساعة عبر عدد من الحملات الأمنية، داخل حيز المطار وعلى الطرق المؤدية من وإلى الصالات.

 

وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة، إنه تم تشكيل فريق من الإدارات المختلفة العاملة بالمطار، والقيام بعدد من الحملات الأمنية على جميع مداخل ومخارج المطار وداخل الساحات وأمام الصالات، وأسفرت عن إلقاء القبض على 21 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية، وضبط 195 مخالفة مرورية، وكذلك ترحيل المضبوطين إلى قسم الخليفة تمهيدًا لترحيلهم للأقسام التابعين لها لمباشرة تنفيذ الأحكام الصادرة لهم.


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