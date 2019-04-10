ضبط 20 شخصا فى مشاجرة بين قريتين بالسنبلاوين بسبب الخلاف على قطعة أرض

الدقهلية شريف الديب

ألقى ضباط مباحث مركز السنبلاوين القبض على عشرين شخصا من المتهمين فى الاشتباكات التى وقعت بالأمس بين أهالى قريتى هارون وطرانيس العرب التابعتين للوحدة المحلية ببرقين التابعة لمركز السنبلاوين.

تمكن المقدم أحمد النجار رئيس مباحث مركز السنبلاوين ومعانى المباحث، من ضبط عدد من المتهمين والمشاركين فى الاشتباكات، بعد وفاة شخص وإصابة تسعة آخرين.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى العقيد عصام رضوان مأمور مركز السنبلاوين، من مستشفى السنبلاوين العام، بوصول تسعة أشخاص مصابين و يوسف م ص جثة هامدة.

انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين أهالى القريتين لوجود خلافات بينهما على قطعة أرض، ونشبت مشادة بينهما تطورت إلى مشاجرة وتم إطلاق النار من سلاح نارى فرد خرطوش.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهمين والسلاح المستخدم فى الواقعة، وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.