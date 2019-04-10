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ضبط 171 قطعة سلاح نارى و156 قضية مخدرات فى حملات أمنية

الأربعاء، 10 أبريل 2019 05:08 م
ضبط 171 قطعة سلاح نارى و156 قضية مخدرات فى حملات أمنية سلاح - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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واصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون، حيث أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط" 171  قطعة سلاح نارى، 217 قطعة سلاح أبيض، 156 قضية مخدرات، 3 تشكيلات عصابية، 19 مُتهَم لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، 58 متهم ومراقب هاربين ، 331 دراجة نارية مخالفة، 6 سيارات ودراجات نارية مبلغ بسرقتها، 28250 مخالفة مرورية، 1657 مخالفة مرافق، 40 قضية مصنفات، وتنفيذ 73807 حكم قضائى متنوع" خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية.
 
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

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