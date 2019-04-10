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صور.. مسيرات تجوب شوارع دمياط تأييدا للتعديلات الدستورية

الأربعاء، 10 أبريل 2019 06:44 م
صور.. مسيرات تجوب شوارع دمياط تأييدا للتعديلات الدستورية مسيرات تجوب شوارع دمياط
دمياط- عبده عبد البارى
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جابت مسيرات عديدة شوارع مدينة دمياط تأييدا للتعديلات الدستورية، وانطلقت مسيرات السيارات تجوب الشوارع لحث المواطنين على النزول والمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية وخرجت اكبر مسيرتين من قريتى البصارطة والخياطة، وتم تعليق اللافتات المؤيدة للتعديلات الدستورية منها "انزل وشارك من أجل حياة كريمة" "نعم حفاظًا على مسيرة التنمية والاستقرار".

فى سياق متصل نظمت إدارة دمياط التعليمية، مؤتمرا حاشدا عقب انتهاء اليوم الدراسى مباشرة بمدرسة اللوزى الثانوية بحضور مئات المعلمين.

ودعا عبد العليم جمعة مدير إدارة دمياط التعليمية جموع المعلمين للنزول والمشاركة بإيجابية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية. 

 وقال جمعة فى كلمته إن تأييد المعلمين للتعديلات الدستورية يأتى دفاعًا عما تحقق من إنجازات على أرض الواقع باعتباره ثمرة حلم الشعب المصرى ورغبته فى العبور لمستقبل أفضل، مشيراَ إلى أن مصر الآن فى حاجة إلى استكمال البناء.

كما نظم حزب مستقبل وطن مؤتمرا حاشدا بجمعية الشبان المسلمين بحضور لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب لحث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

 

 
 
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