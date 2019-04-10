صور.. مدير أمن المنوفية يتفقد معرض السلع والمنتجات بمدينة بركة السبع

المنوفية ـ محمد فتحى

أجرى اليوم اللواء سمير أبو زامل مساعد الوزير مدير أمن المنوفية جولة تفقد خلالها معرض السلع والمنتجات الاستهلاكية المنتقلة الذى نظمته المديرية للمواطنين بمدينة بركة السبع للاطمئنان على جودة المنتجات وأسعارها، والتقى عدد من المواطنين واستمع لهم حيث اعربوا عن رضاؤهم على المعرض، وأكدوا أن الأسعار مخفضة عن مثيلاتها فى الأسواق ووجهوا الشكر للوزارة على جهودها للتخفيف عن كاهلهم.

‏يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على التخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة فى متناول الجميع وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم وبالتعاون مع أصحاب المحلات الكبرى والسلاسل التجارية وتفعيلا لمبادرة كلنا واحد.