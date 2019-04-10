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صور.. مأذونة تشهر عقد زواج شقيقها بصوتها داخل مسجد فى "سمسطا" ببنى سويف

الأربعاء، 10 أبريل 2019 11:34 م
صور.. مأذونة تشهر عقد زواج شقيقها بصوتها داخل مسجد فى "سمسطا" ببنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى
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عقدت هويدا جمال، مأذون مركز ومدينة سمسطا، أول عقد زواج داخل مسجد عثمان بن عفان بحى الفالوجا بمدينة سمسطا جنوبى غرب بنى سويف، وأعلنت صيغة عقد زواج شقيقها "محمد" بصوتها داخل المسجد للمرة الأولى وسط الحاضرين من العائلتين وبعض عائلات سمسطا.

 

وتعد هويدا أول سيدة تعمل مأذون على مستوى المحافظة وهى حاصلة على ليسانس دراسات إسلامية وعربية من جامعة الأزهر بالقاهرة، وهى زوجة ولديها أطفال، واختارت مناسبة زواج شقيقها لإجراء مراسم عقد الزواج بصوتها داخل المسجد وسط قبول من الحاضرين، إذ اعتادت تدوين بيانات العروسين بمنزلها وإرسال وكيل عنها لإعلان صيغة العقد بالمسجد.

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