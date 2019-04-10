صور.. رئيس مدينة إسنا: الدفع بـ10سيارات كسح وجليدر و3 قلابات بعد كسر ماسورة مياه

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر، أنه فور الإبلاغ بوجود كسر مياة بمنطقة الراهبات بوسط المدينة، انتقل علي الفور وبرفقته شركة مياة الشرب والصرف الصحى وأجهزته التنفيذية، لإنهاء أزمة الكسر التابع لشركة المياه وهو خط 10 بوصة.

وأضاف رئيس مدينة إسنا لـ"اليوم السابع"، أنه تم الدفع بـ10 سيارات كسح لشفط المياه من الشوارع المتضررة جراء كسر ماسورة المياة، وتمت تسوية الشارع بالجليدر ورفع تراكمات الحفر بواسطة 3 قلابات، وذلك بعد شفط المياه وفتحه مرة آخرى أمام المواطنين، وأنه يتابع عمليات إصلاح الكسر وتسوية الشارع بنفسه.

وكانت قد شهدت مدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر، إنفجار ماسورة مياة بشارع الراهبات بوسط المدينة، وأسفر الحادث عن غرق عدد من المنازل والشوارع بمنطقة الراهبات وعزبة الطيب ودخلت المياة للمنازل وأدت لتضرر الآثاث بصورة كبيرة، وعلي الفور أمر محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا، بتوجه سيارات شفط المياة لحماية المنازل من الإنهيار وحماية المواطنين، وانتقلت علي الفور سيارات الحملة الميكانيكية بمدينة إسنا للسيطرة علي الوضع.