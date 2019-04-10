صور.. رئيس الوزراء يتفقد مشروعى مدينة رشيد الجديدة وبشاير الخير 4

كتب: هند مختار - ناصر جودة

تفقد منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، مشروع اسكان بشاير الخير 4 برشيد والأرض المزمع إقامة المشروع عليها على مساحة 20 فدانا لإنشاء عدد 1000 وحدة سكنية.

كما قام رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه، بجولة فى مدينة رشيد الجديدة، والتى أنشئت بناء على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعادة تخصيص مساحة 3185,68 فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، لإنشاء مدينة رشيد الجديدة، على غرار ما حدث فى مدينة المنصورة الجديدة، ونقل ولايتها إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع تحديد حصة محافظة البحيرة من العائد مقابل قيام الهيئة بأعمال التنمية على نفقتها.

ومن المقرر، أن يشهد رئيس مجلس الوزراء، توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة الإسكان ومحافظة البحيرة، لإنشاء المدينة الجديدة.