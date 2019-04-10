صور.. "جمالات" عجوز بالغربية تربى 3 أبناء أيتام مهددين داخل منزل متهالك

الغربية - محمد طارق

مأساة حقيقية تعيشها سيدة عجوز وأولادها داخل منزل من "الطين" بقرية دمتنو التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، تملك منها المرض وأصبحت تعانى منه، لا تستطيع ترميم المنزل أو توفير أثاث للنوم نظرا لظروفها الصعبة.

التقى "اليوم السابع" الحاجة جمالات أبو على فى قريتها دمتنو والبالغة من العمر 55 عاما والتى بدأت كلامها بـ"لا أريد شيئا من هذه الدنيا سوى إنقاذنا من هذا المنزل المبنى الذى تم بناؤه من "الطين" منذ عشرات السنين، والذى اشتعلت فيه النيران بسبب ماس كهربائى أدى إلى تآكل جميع أجزائه.

وأضافت أنها تضطر لتدبير أمورها بصفة بدائية ولا تجد مكانا مناسبا فى المنزل تستطيع أن تخزن فيه الملابس أو الأدوات الخاصة بالمعيشة، وتضطر لترك المنزل فى حالة سوء الأحوال الجوية حيث يمتلئ المنزل بالغبار والأتربة بسبب الفتحات التى تتخلل الأسقف والحوائط.

وأشارت "جمالات" لأن زوجها توفى منذ أكثر من 6 سنوات تاركا لها ثلاث أبناء ولا يوجد لديها أى مصدر دخل، وبعد ذلك قررت العمل داخل المنازل وبعد الظهر تقوم بالعمل داخل أحد مصانع القرية حتى تستطيع توفير احتياجات أبنائها.

وأوضحت أنها كافحت من أجل توفير جهاز ابنتها وبالفعل استطاعت شراء أشياء كثيرة، ولكن عند تواجدها فى المنزل اشتعل به الحريق بسبب ماس كهربائى، والتى أدت إلى ضياع كل شىء، واحترقت جميع أجزاء المنزل وجميع مستلزمات جهاز البنت، مضيفة: "أنا راضية بقضاء الله وقدره وأن الله سيعوضها نتيجة كفاحها خيرا".

وطالبت الحاجة جمالات اللواء هشام السعيد محافظ الغربية ووزيرة التضامن بتوفير حياة كريمة لها، تعويضا عن سنوات التعب والكفاح التى شهدتها، ومساعدتها فى إعادة بناء غرفتين تعيش فيهما هى وأبنائها.

للتواصل مع الحالة: 01099800640



سيدة عجوز وأولادها داخل منزل من الطين (1)



سيدة عجوز وأولادها داخل منزل من الطين (2)



سيدة عجوز وأولادها داخل منزل من الطين (3)



سيدة عجوز وأولادها داخل منزل من الطين (4)



سيدة عجوز وأولادها داخل منزل من الطين (5)



سيدة عجوز وأولادها داخل منزل من الطين (6)



سيدة عجوز وأولادها داخل منزل من الطين (7)