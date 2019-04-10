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الأربعاء، 10 أبريل 2019 02:49 م
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صور.. انتفاضة التاكسى تشل برلين.. مظاهرات ضد تغيير قوانين نقل الركاب

الأربعاء، 10 أبريل 2019 02:46 م
صور.. انتفاضة التاكسى تشل برلين.. مظاهرات ضد تغيير قوانين نقل الركاب انتفاضة سائقى التاكسى تشل برلين
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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تظاهر المئات من سائقى سيارات الأجرة الألمان، اليوم الأربعاء فى برلين، احتجاجا على خطط وزير النقل أندرياس شوير لتحرير العمل بسوق نقل الركاب بالأجرة، وقطع سائقى التاكسى الطرق فى برلين احتجاجا على لتحرير العمل بسوق نقل الركاب .
وأبرزت وكالة "رويترز"، صورا لمئات السيارات الأجرة فى شوارع برلين، بعدما قطعوا عشرات الطرق ، احتجاجا على خطط تغيير قوانين نقل الركاب بالاجرة. 
وفى المقابل، دافع الوزير عن خطته أمام المحتجين قائلا: "لا أحد يريد أن يضغط على قطاع خدمات سيارات الأجرة"، وأوضح الوزير للمتظاهرين مضمون الورقة المرجعية المعدة للتعديلات، قائلا لهم إن الورقة تتضمن عدة نقاط مهمة ومؤقتة وضعت كأساس فقط للمناقشة.
أضاف الوزير أن الرغبة تكمن فى العمل على التوازن فى توزيع المصالح فى قطاع سيارات الأجرة، وفى نفس الوقت مناقشة أشكال جديد للحركة فى هذا القطاع.
وكان اتحاد العاملين بقطاع سيارات الأجرة والسيارات المستأجرة دعا إلى هذا الاحتجاج، وأوضح رئيس الاتحاد ميشائيل مولر أنه يرى تهديدا يحيق بمهنة سائق الأجرة، ويحيق بضمان حركة سلسلة للجمهور من خلال المقترحات الجديدة، وأضاف مولرأنه فى حال تلاشى التنافس فى قطاع سيارات الأجرة التى لا تلزم باتباع ذات القواعد، فسينهار السوق.
انتفاضة التاكسى تشل برلين (1)
انتفاضة التاكسى تشل برلين 

انتفاضة التاكسى تشل برلين (2)
انتفاضة التاكسى تشل برلين 

انتفاضة التاكسى تشل برلين (3)
انتفاضة التاكسى تشل برلين 

انتفاضة التاكسى تشل برلين (4)
انتفاضة التاكسى تشل برلين

انتفاضة التاكسى تشل برلين (5)
انتفاضة التاكسى تشل برلين 

انتفاضة التاكسى تشل برلين (6)
انتفاضة التاكسى تشل برلين 

انتفاضة التاكسى تشل برلين (7)
انتفاضة التاكسى تشل برلين 

انتفاضة التاكسى تشل برلين (8)
 وزير النقل الألمانى

انتفاضة التاكسى تشل برلين (9)
انتفاضة التاكسى تشل برلين ووزير النقل يواجه المحتجين

انتفاضة التاكسى تشل برلين (10)
انتفاضة التاكسى تشل برلين 

انتفاضة سائقى التاكسى (1)
انتفاضة سائقى التاكسى 

انتفاضة سائقى التاكسى (2)
انتفاضة سائقى التاكسى

انتفاضة سائقى التاكسى (3)
انتفاضة سائقى التاكسى

 


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